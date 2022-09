Lorena Álvarez: ¿por qué la condena penal de su expareja Juan Mendoza quedó impune?

Lorena Álvarez ha expresado su indignación en redes sociales luego de que la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declarara prescrita la demanda por agresión que le interpuso a su expareja Juan Mendoza. En un comunicado que difundió el último 19 de septiembre, explicó su caso.

La famosa periodista de Latina lamentó que su caso no haya obtenido justicia, a pesar de que en el 2021 ya se había condenado al economista a un año y ocho meses de prisión suspendida por lesiones leves.

Lorena Álvarez se pronuncia tras fallo

La comunicadora se pronunció sobre el fin de su proceso legal contra Juan Mendoza. Durante la emisión en vivo de “Latina noticias”, recalcó que su expareja ya se había encontrado culpable en primera instancia.

Del mismo modo, agradeció tener el apoyo de su círculo más cercano y de especialistas que la ayudan a superar las secuelas del trauma.

“Gracias a Dios tengo el soporte familiar, amigos, compañeros que me ayudan a sobrevivir con las secuelas y puedo seguir adelante. Pero el problema es que desalienta a otras mujeres, porque la justicia te dice que está bien que te agredan un poquito, que ese delito vale poco”, indicó Lorena Álvarez.

¿Por qué se archivó la acción penal contra expareja de Lorena Álvarez?

Según explicó Lorena Álvarez en su cuenta de Twitter, la Fiscalía, entidad que debía respaldarla en su pedido de justicia, acordó que la pena, menor a tres años, debía prescribir al haber pasado 5 años desde el inicio del juicio.

Esto no significa que Juan Mendoza haya quedado exculpado de la denuncia, sino que la acción penal en su contra fue archivada al haberse dilatado el proceso. También denunció que dicha decisión no fue consultada a su defensa.

“Por la lentitud del sistema de justicia, con una pandemia que paralizó todo, y como el delito por el que acusaron ‘vale tan poco’, no tiene sentido ratificar la condena. Mi abogada, como parte civil, fue ignorada. Al final, las tres juezas fallaron a favor del agresor”, escribió en la plataforma.

La periodista reflexionó sobre la poca importancia que las entidades judiciales le dan a los casos de violencia contra la mujer.

“Perdemos las mujeres. La justicia ratificó que, si no estás muerta o desfigurada, el sistema no luchará por ti. Validaron la estadística que explica que una de las razones por las que las mujeres no denuncian es porque su agresión ‘no ameritaba ir a la comisaría’”, lamentó.

Lorena Álvarez declara en Latina sobre denuncia contra su expareja que fue prescrita por el Poder Judicial. Foto: captura de Latina// captura de Panamericana

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).