Mafer al saber que Tommy Portugal no recogió resultados de ADN: “Mis lágrimas nunca te importaron”

Tommy Portugal vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Magaly Medina revelara que no quiso recibir los resultados de la prueba de ADN que se hizo junto a su hija Mafer. La conductora aseguró que su equipo ha intentado llamarlo muchas veces; sin embargo, al artista “no le interesa”.

Tommy Portugal dio positivo en prueba de ADN

En un momento, la presentadora de “Magaly TV, la firme” mostró el sobre que continúa sin abrirse y contiene el resultado, el cual que arrojó positivo a mediados de agosto.

“Ni siquiera ha tenido interés de recibir los resultados del análisis de la prueba de ADN que le hizo Laboratorios Biolinks. No lo quiso recibir, lo tenemos en un sobre y está aquí en la oficina guardado... Se le llamó infinidad de veces para enviárselo (el sobre) a alguna dirección, pero no lo quiere ver. Eso quiere decir que no le interesa”, expresó la conductora de ATV.

La reacción de la hija de Mafer Portugal

La hija de Tommy Portugal se enteró de esta noticia a través del programa de Magaly Medina. En su cuenta de Instagram, la joven de 20 años expresó su dolor y afirmó que no quiere hablar más de su padre. Contó que lloró al escuchar que el cantante de cumbia no quiso ver los resultados de la prueba de ADN.

“El silencio dice más que todas las palabras del mundo. Ni siquiera fuiste capaz de recoger el sobre de ADN. Wow, no sabes cuánto me ha dolido enterarme esto. Nunca necesité de ti y nunca lo haré. Las lágrimas que boté y que estoy botando nunca te dolieron ni te importaron. Espero que Dios te llene de bendiciones, lo mereces”, escribió.

Mafer Portugal mencionó que seguirá alejada de su padre. “No te tengo rencor, espero puedas estar tranquilo con eso. No quiero tocar más algún tema que tenga que ver con usted”, finalizó.