¿Qué fue de Guillermo Rossini tras dejar la conducción del programa radial “Los Chistosos”?

El actor cómico Guillermo Rossini hizo historia con sus papeles en diferentes espacios televisivos, pues fue uno de los primeros en imitar a personajes de la política del país. Desde los años 70, el humorista integró los elencos de Estrafalario y El tornillo, programas que han sido catalogados como los pioneros del entretenimiento peruano.

Una década después, el comediante se convirtió en uno de los principales artistas de “Risas y salsa”, en el cual estuvo 16 años. En 1994, aceptó la propuesta de ser parte del programa radial “Los chistosos” hasta el 2021, año en que llegó la pandemia por la COVID-19 al Perú y, con cinco intervenciones quirúrgicas, el actor se ausentó de la cabina de radio. En esta nota, te contamos qué fue de Guillermo Rossini.

¿A qué se dedica en la actualidad Guillermo Rossini?

A pesar de que no anunció su retiro de la locución radial, Guillermo Rossini se ha presentado en diversos programas de televisión, pero no para participar de un sketch humorístico, sino para ser homenajeado por sus años en la actuación.

Guillermo Rossini fue uno de los primeros en parodiar a políticos peruanos. Foto: Mr. Psicodélico

Además, el 10 de septiembre, Andrés Hurtado en su programa “Sábado con Andrés” reunió a comediantes que participaron en “Risas y salsa” para celebrar el cumpleaños número 90 de Rossini. Asimismo, reconocieron su trayectoria artística, ya que gran parte de su vida la ha dedicado para llevar alegría a las familias peruanas.

¿Por qué Guillermo Rossini dejó la conducción de “Los Chistosos”?

El programa conducido por el imitador peruano en la radio RRP tiene más 20 años de creación, el espacio estuvo bajo su mando junto a Fernando Armas, Hernán Vidaurre, pero con la salida de Armas se integró Manolo Rojas y Giovanna Castro. Sin embargo, en 2021, Guillermo Rossini decidió dar un paso al costado y dejar “Los chistosos” sin comunicado alguno.

“Con la pandemia, me he visto obligado (a retirarse) y me han cuidado los de la radio para que no pueda asistir (a la cabina). Yo ya no estoy familiarizado con el Zoom, ahora las entrevistas son por ahí y yo no entro en esa talla, yo soy de la era de la televisión en blanco y negro” , aseguró en entrevista para el programa “Más vale tarde”.

En esa misma línea, el ‘Tío’ Rossini, como lo llaman sus colegas, aseguró ser una persona muy sentimental y, por eso, no se despidió en vivo de sus oyentes que cada día sintonizaban la radio para escuchar sus hilarantes imitaciones.

“Como soy medio sentimental, no me he despedido del público, pero lo hubiese querido . Mi cariño a todo el público de ‘Los chistosos’ con los que hemos estado casi 28 años en un programa radial que se ha convertido en todo un récord. Para todo ese público, mi agradecimiento por haberme soportado tanto años”, señaló.