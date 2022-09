Giuliana Rengifo amenaza a Magaly Medina tras ampay: “Si saca algo, volverá a la cárcel”

Giuliana Rengifo habló sobre el ampay que difundió Magaly Medina en su programa, en el que ella aparece besando al notario Paul Pineda Gavilán, quien aún está casado. La cantante de cumbia se defiende y advirtió a la conductora de ATV con mandarla a la cárcel, si difunde más información acerca de ellos.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre el ampay?

Lo negó todo. La exintegrante de Agua Bella aseguró que el notario pucallpino se encuentra separado de su aún esposa y que no tiene una relación formal con él, pues solo lo considera como un amigo. Afirmó que Magaly Medina podría tener problemas legales en los tribunales.

“Es falso, él es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel ... yo hago mi vida de soltera, con amigos solteros y separados”, expresó para Trome.

Según Giuliana Rengifo, la conductora de “Magaly TV, la firme” tiene la intención de perjudicar su imagen con el ampay, pero ella tiene pruebas de que lo que dice es falso.

“Lo que pasa es que Magaly quiere venderlo así para dejarme mal , porque sigue casado, pero está separado hace varios meses y lleva una buena relación por sus hijos y lo sé porque soy amiga de su hijo mayor ”, aseveró.

Por otro lado, la cantante de cumbia mencionó que el notario la respalda. “Es mi amigo y, bueno, le gusto como le puedo gustar al ciego ”, agregó.

Giuliana Rengifo niega haber besado a notario Paul Pineda

En otro momento, Giuliana Rengifo negó haber besado al notario Paul Pineda. “No fue beso, exageran”, expresó. Sin embargo, las imágenes muestran lo contrario. En el ampay se observa que él le da un beso en la boca a la cumbiambera en varias ocasiones.