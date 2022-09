Ximena Hoyos responde a críticas sobre su físico: “Me dan pena, dicen que malogré mi cuerpo”

Responde a todos sus detractores. La actriz Ximena Hoyos, recordada por su participación en el programa “América kids”, se pronunció en redes sociales y se defendió de todas las críticas que ha recibido en su contra en los últimos días por su nuevo físico tras haberse sometido a rigurosas rutinas de ejercicios para competir en diversos torneos de fisicoculturismo.

Ximena participó en competencia de fisicoculturismo

Días atrás, Ximena Hoyos compartió en su cuenta de Instagram su participación en una competencia internacional de fisicoculturismo y se mostró orgullosa del cambio que ha tenido su cuerpo gracias al constante ejercicio que realiza.

“Mi primera transición. Hermosa experiencia volver al escenario por primera vez como Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). Es un logro personal, largo camino, sí, difícil también, pero no imposible, escribió junto a un video en el que se puede ver su proceso de preparación.

Actriz responde a críticas

Sin embargo, Ximena Hoyos no se esperó que la publicación en cuestión trajera consigo una lluvia de críticas, pues varios usuarios estuvieron en desacuerdo con su incursión en torneos deportivos.

Ante esto, la exestrella de “América kids” no se quedó callada, respondió a sus críticos y lamentó la poca información que existe sobre el fisicoculturismo.

“He leído muchos comentarios que, de verdad, me dan pena. Tanta desinformación, diciendo cosas como ‘¿qué te pasó?’, ‘malograste tu cuerpo’, en fin. Yo no les hago caso, pero me gusta que aprendan y para eso estoy, por eso les comparto mi preparación”, sostuvo.

En esa línea, Hoyos también aclaró que su nuevo físico se debe a una dieta estricta a la que se sometió para participar en la competencia: “Ese cuerpo no es para siempre, es solo para ese día. Como ven, ya no estoy así. Personalmente, tampoco me gusta, pero amo este deporte y lo acepto tal y como es”, acotó.