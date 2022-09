Prissila Howard anunció el fallecimiento de su padre: “Fuiste, eres y serás un gran soldado de Dios”

Prissila Howard, Miss Perú Universo 2017, anunció el fallecimiento de su padre con un emotivo mensaje en sus redes sociales y adjuntó una serie de fotos de su matrimonio, llevado a cabo en agosto del 2022, en el que se refleja el gran amor que se tenían.

“Hoy dejas un vacío enorme en mi corazón, pero sé que desde el cielo me cuidarás y serás mi angelito junto a mis abuelitos. Sé que seguirás guiándome y cuidándome a mí y a nuestra hermosa familia (...) Fuiste, eres y serás un gran soldado de Dios”, se lee al inicio.

Comentó y agradeció las enseñanzas que le dejó su padre al considerarlo pieza fundamental en su vida. “Siempre, Dios mediante, le hablaré a tus nietos de tus ocurrencias, de lo gran ser humano que fuiste, de tu enorme y noble corazón. Papito, me cuidaste, me protegiste como nadie, me aconsejaste, me enseñaste a ser buena con los demás y a desearle el bien a todos. Gracias, de verdad, porque eso no se aprende en ninguna universidad”, añadió.

"Vuela alto, papito hermoso, te amo y extraño tanto. Descansa en paz", escribió Prissila Howard. Foto: Prissila Howard/Instagram

Amigos y familiares se pronuncian

La publicación de Prissila Howard cuenta con miles de likes y comentarios de amigos, quienes lamentan la partida de su progenitor. Figuras como Mávila Huertas, Marina Mora, Kelin Rivera y Genaro Rivas le mostraron su apoyo en este difícil momento.

“¡Querida Priscila, te abrazo con el alma! Entiendo por lo que estás pasando. ¡Te envío mis más sentidas condolencias! ¡Fuerza!”, escribió Marina Mora. “Un beso al cielo para tu papi, @prissilahoward, y todo mi cariño y admiración para ti con el corazón”, añadió Mávila Huertas.

Amigos de Prissila Howard se pronuncian. Foto: Prissila Howard/Instagram

¿Cómo fue la boda de Prissila Howard?

Prissila Howard y Diego Vilchez unieron sus vidas en matrimonio el pasado 6 de agosto en la Catedral de Cajamarca, luego de anunciar su compromiso en el 2020.

Prissila Howard pasó a la fila de las casadas y celebró a lo grande en Cajamarca. Foto: composición LR/@PrissilaHoward/Instagram

“¡Nuestra primera foto juntos, mi amor! Te amo con todo mi corazón y no puedo estar más orgullosa de ti y de la hermosa relación que juntos hemos formado”, señaló Prissila Howard momentos antes de la ceremonia en su cuenta de Instagram.