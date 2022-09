Olenka Zimmermann deja la TV por OnlyFans: “Me encanta porque hay gente adulta y con educación”

Con información de Joel Robles/ URPI-LR

Olenka Zimmermann tiene claro su objetivo de convertirse en estrella del OnlyFans, tal como Fátima Segovia, Deysi Araujo y Leslie Shaw, consideradas las famosas peruanas mejor pagadas de la plataforma de entretenimiento adulto.

Así, en una entrevista con La República realizada el 19 de setiembre, la conductora reiteró que se aleja de la televisión para enfocarse de lleno en OnlyFans, a pesar de las duras críticas de Magaly Medina, quien afirmó que sus ‘urracos’ se sintieron estafados con el contenido de la ex ‘chica de impacto’.

¿Olenka Zimmermann dejará definitivamente la TV?

“Dejo la televisión hasta nuevo aviso”, afirmó Olenka Zimmermann. En ese sentido, señaló que espera regresar con un productor con el cual se sienta “cómoda”. Esto, en el contexto de las acusaciones hacia Martín Arredondo, quien fue anunciado en enero como productor de “Crónicas de impacto”

“Me gustaría regresar con una producción propia y con un productor con el cual me sienta cómoda y aprenda. Como el productor que tuve en “Al sexto día”, que es Alonso Gamarra”, afirmó.

De igual forma, reiteró que lo suyo son los programas de crónicas. “No me interesa (hacer) programas de chismes , no me interesa hablar mal de la gente, de esos ya hay y les va muy bien”.

Olenka Zimmermann se enfocará solo en OnlyFans

Así, Olenka Zimmermann manifestó que se dedicará a satisfacer los pedidos que le hacen sus seguidores en OnlyFans, y en esa línea destacó que esa red social le permite interactuar con gente de otro nivel cultural.