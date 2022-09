¿Cuál fue el escándalo que protagonizó Marcianito y qué dijo el Chino Risas sobre despedirlo?

Marcianito y Chino Risas se han convertido en una dupla muy popular en el mundo de los cómicos ambulantes. El cariño del público los ha llevado hasta la televisión. Hace poco, grabaron para el programa “JB en ATV”. Sin embargo, ahora un escándalo ha opacado la carrera artística de uno de ellos. En esta nota te contamos todos los detalles.

Marcianito y su video en estado de ebriedad

A través de TikTok, se hizo viral unas imágenes en las que Marcianito aparece en estado de ebriedad y lanzando lisuras contra un grupo de personas que se ríen de él en la vía pública. En un momento, uno de los sujetos le advierte que llamará a su compañero Chino Risas, lo que desató más la furia del cómico ambulante.

Con un vaso de cerveza en la mano, el artista de la calle parece perder la estabilidad al caminar, mientras insulta a quien le dijo esa advertencia. “Le voy a decir al Chino... Qué pasa causa”, se escucha en el clip.

Critican a Marcianito por escándalo en la vía pública

El video viral del cómico Marcianito ha generado una ola de críticas. “Deben poner más orden”, “Chino Risas no permitas esto”, “Cuidado, sino deben sacarlo”, “Se transforma cuando toma”, “Chino Risas, ya están en la TV, no la malogren”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Chino Risas dejará de trabajar con Marcianito?

Además, muchos de los cibernautas recurrieron a las redes sociales de Chino Risas para pedirle que deje de trabajar con su amigo por su mal comportamiento.

Pero lo que llamó la atención es que Alcy Nivim Pacheco, nombre real de Chino Risas, tiene una opinión diferente. El humorista peruano salió a respaldar a su compañero con un contundente mensaje.

PUEDES VER Chino Risas se quiebra al revelar que está construyendo una casa para su madre

“Ha estado en el lugar menos indicado (para tomar). Por ejemplo, si yo tomo una cerveza, me lo tomo en el hotel, si tomo en una cevichería, tomo tres cervecitas y luego me retiro, pero este señor... La gente me dice ‘bótalo’, ‘destiérralo’, ‘déjalo por las pampas de Lurín’, pero todos tenemos errores. Nadie es santo ”, expresó.