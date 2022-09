Tommy Portugal: ¿qué dijo su hija al enterarse que él culpó a Magaly de su distanciamiento?

No se quedó callada. Mafer Portugal ha dejado en claro que no tiene contacto con su padre, el cumbiambero Tommy Portugal, luego de asegurar que este no se interesó en crear un vínculo familiar y tras las peleas que tuvieron en el programa de “Magaly TV, la firme” para poder realizarse la prueba de ADN.

Como se recuerda, la joven de 20 años recurrió al programa de ATV para denunciar que el músico no se ha interesado en reconocerla legalmente, por supuesta falta de tiempo, además resalta que no la apoyó a impulsar su carrera musical.

Tras una acalorada discusión, pactaron la fecha para hacerse la prueba y el 17 de agosto pasado, Magaly leyó los resultados del examen en su programa.

“Probabilidad de paternidad: 99.9999%. El análisis demuestra con certeza científica que José Antonio Portugal Merino, tiene un vínculo de paternidad biológica con Milagros María Fernanda Reyes Véliz (...) Te miramos y eres idéntica, físicamente, a tu padre. Hay cosas obvias”, dijo la conductora a Mafer.

Tommy Portugal y su hija Mafer Portugal tuvieron una discusión. Foto: La República / captura ATV

Mafer y Tommy Portugal no se hablan desde la prueba de ADN

Tommy Portugal reveló recientemente que no tiene comunicación alguna con su hija y asegura que el programa de Magaly Medina manchó su imagen. También lamentó que Mafer Portugal se halla “dejado influenciar” por la ‘Urraca’.

“Tal vez se dejó influenciar por un programa de televisión que, en vez de unir, desune y, bueno, es una pena. Yo sé que con la ayuda de Dios y el tiempo todo será como antes. Yo nunca he negado a mi hija, todo el mundo sabía que es mi hija, siempre se ha presentado con mi apellido y justo en ese programa se presenta con otro apellido, pero, bueno, yo sé que todo se va a poner en orden. Siempre hemos tenido una bonita relación, con mi familia y todos juntos, pero no sé qué paso, solo espero que todo se solucione y que sea mejor que antes”, dijo a Ojo.

Tommy Portugal considera que su carrera se vio afectada tras escándalo de prueba de paternidad. Foto: Instagram/Tommy Portugal/Mafer Portugal

Mafer Portugal rechaza declaraciones de Tommy Portugal

Luego de enterarse de las recientes declaraciones del músico y, además, de su última presentación en “La gran estrella”, espacio donde Gisela Valcárcel también se refirió al tema, Mafer Portugal dio su devolución.

“Yo vi todo lo que dijo ayer, y, obviamente, no me parece que siga dejándome como mentirosa (...) Me deja como mala, y creo que solo está buscando culpables. En ‘La gran estrella’ me escribieron primero para ir a hacer una reconciliación y no acepté porque no quiero que digan que me cuelgo de mi papá”, comentó a El Popular.

En esa misma línea, reveló que ha pasado un mes de haberse realizado la prueba de ADN y Tommy no “ha tenido ni un minuto” para enviarle un mensaje. Mafer Portugal no considera que el tiempo sea la solución, sino que solo “los distancia más”.

Tommy Portugal y su hija Mafer Portugal protagonizaron una discusión al encontrarse para prueba de ADN. Foto: captura de ATV

“Lo único que siempre le pedí fue recuperar el tiempo perdido y solucionar las cosas legalmente, ya sea como papá e hija o como amigos. Lamentablemente, no se pudo de ninguna forma”, acotó al referido medio.