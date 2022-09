Karla Tarazona desmiente haber vetado a Giuliana Rengifo en “D’ mañana” por ser amiga de Leonard

¡La desmintió! Karla Tarazona rechazó las declaraciones de Giuliana Rengifo, quien aseguró que la conductora la vetó de su espacio televisivo por ser amiga de Leonard León, además de tampoco poder ingresar a ATV tras revelar detalles de la breve relación que tuvo con el esposo de Magaly Medina cuando se habían separado.

“En el programa de la mañana donde está Kurt (’D’ mañana’), yo me quise presentar y no me dejan presentarme en ese programa porque simple y llanamente soy amiga de Leonard (León) y soy amiga de Olenka (Cuba). He querido entrar al 9 y no he podido, entonces yo creo que no deberían hacer ese tipo de cosas. Una cosa es tu vida personal y otra cosa es tu carrera”, dijo a El Popular.

Asimismo, Giuliana Rengifo precisó que su trayectoria la respalda y que, gracias a su esfuerzo, ha logrado reconocimiento en el medio. “O sea, ¿ella (Magaly) sí puede rajar y ponerle apodos a la gente? ¿Bajarles la moral y dañar psicológicamente a la gente, a nosotros los artistas? Pero, cuando ella recibe su propia medicina, dice: ‘Se está colgando’”, añadió en referencia a la ‘Urraca’.

La respuesta de Karla Tarazona

Karla Tarazona se mostró tranquila y aseveró que ella no tiene el poder para lograr que ciertas figuras de la farándula no puedan ingresar al show que conduce en Panamericana.

“Si tuviera ese gran poder, la lista sería larga. Yo no soy quién para quitarle el trabajo a alguien, y en el mundo de la TV todos sabemos quién te funciona y quién no, a quién invitas, a quién no, eso es responsabilidad netamente de mi productora”, mencionó a “Amor y fuego”.

“Yo cumplo con mi chamba y punto. Más allá, injerencias en decisiones no tengo (...) Si tanto habla que el programa es bajo en rating, entonces para qué escribe” , comentó Karla.

Giuliana Rengifo asegura que Alfredo Zambrano la llamó cuando ya estaba casado

¡Fuertes declaraciones! Giuliana Rengifo afirmó que fue ella quien terminó la relación que tenía con Alfredo Zambrano; sin embargo, el notario no la habría olvidado y, por ello, la llamó para decirle que le encantaría verla de nuevo.

Giuliana Rengifo interviene en pelea entre Janet Barboza y Alfredo Zambrano. Foto: composición LR/captura de Willax/Instagram

“Yo lo terminé al señor porque, si por él fuera, seguiría (en la relación); es más, estando con la señora (Magaly Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma. Los hombres son así... y no es que me banderee”, reveló a Trome.