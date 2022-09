Mafer Portugal responde a Gisela Valcárcel: “Soy una persona amada, nunca me ha faltado nada”

Mafer Portugal, la hija de Tommy Portugal, le respondió a Gisela Valcárcel luego de que la conductora le enviara un mensaje durante el programa de “La gran estrella”. La joven asegura que ella es una persona que siempre ha recibido amor por parte de su familia materna, por lo que no necesita de nada más.

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a Mafer Portugal?

Todo empezó cuando Gisela Valcárcel presentó a Tommy Portugal en la última gala de “La gran estrella”. La conductora de América TV le dedicó unas palabras a la hija del cantante. Mencionó que la considera “una persona amada” y que espera que puedan arreglar sus problemas en un lugar privado, lejos de las cámaras de televisión.

“Quiero saludar a Mafer porque todos los hijos tenemos el derecho de reconocer quiénes son nuestros padres. Estoy segura que eres una persona amada y que tendrás un encuentro íntimo con tu papá. Ojalá que se dé el encuentro con Tommy en privado”, fueron las palabras de la popular ‘Señito’.

La respuesta de Mafer Portugal

Sin embargo, para Mafer Portugal, esas declaraciones son una sorpresa, pues le recordó a la presentadora que su programa la invitó a exponer su caso poco después de que saliera en “Magaly TV, la firme”.

En conversación con El Popular, la joven de 20 años respondió: “Claro, soy una persona amada, nunca me ha faltado nada gracias a Dios , porque siempre he tenido el apoyo y el amor de mi familia materna que nunca me criticaron”.

Opinó que Gisela Valcárcel no debió tocar el tema con Tommy Portugal, ya que el cumbiambero no se ha comunicado con ella y se siente “triste y decepcionada” al verlo en la televisión.

“Es ilógico que (Gisela Valcárcel) diga que se solucione en privado si su producción me hizo la invitación después de que salí en Magaly Medina ”, aseveró la hija del exnovio de Estrella Torres.