Hermano de ‘Gato’ Cuba celebra embarazo de Ale Venturo: “Una bendición para unirnos más”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo esperan a su primer bebé juntos. La pareja anunció que se encuentra feliz debido a la llegada de un miembro más a su familia. A través de las redes sociales, muchas personas criticaron la noticia, pero también le enviaron sus mejores deseos con tiernos comentarios, uno de ellos fue el hermano del futbolista.

¿Qué dijo el hermano de Rodrigo Cuba?

En la publicación de Ale Venturo, Alonso Cuba escribió una dedicatoria en la que celebró el embarazo de la empresaria y aseguró que ese bebé unirá más a sus seres queridos.

“¿Ahora me voy a tener que partir en tres? Felicidades. Un nuevo miembro a la familia es una bendición, que sea motivo para querernos y unirnos más ”, escribió el hermano del ‘Gato’ Cuba.

Hermano de ‘Gato’ Cuba celebra embarazo de Ale Venturo. Foto: captura Instagram / Rodrigo Cuba

Recordemos que desde que el futbolista de Sport Boys empezó una batalla judicial contra Melissa Paredes, su familia ha sacado cara por él en los medios de espectáculos.

Incluso, su padre apareció en programas de televisión como “Amor y fuego” para defender a su hijo. Todo indica que, ahora, A le Venturo sería la nueva engreída de los Cuba.

Archivan denuncia de Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba a Melissa Paredes por violencia psicológica fue archivada.

“(Melissa) me señala como mal padre, acosador, violentador. Por WhatsApp me dice ‘ladrón’, me humilla diciendo que soy un hijito de papá, que me ponga los pantalones, corrupto”, se lee en el parte policial.