‘Giselo’ sobre no compartir fotos con su novio en redes sociales: “No lo hagan, la gente te sala”

Edson Dávila hace poco acaparó los titulares al lucirse junto a su novio Paolo Zevallos en la boda de la conductora de Ethel Pozo y Julián Alexander. A pesar de que se conocía que el popular ‘Giselo’ mantenía un romance, recién ahora se dejó ver en un evento público con su pareja. El conductor de “América hoy” sorprendió al manifestar que el mantener su relación privada le ha ayudado a mantenerla.

Giselo aconseja a Paolo Guerrero

En el programa “América hoy” se abordó la sorpresiva confirmación del futbolista Paolo Guerrero sobre su romance con la modelo brasileña Ana Paula Consorte y Edson Dávila atinó a aconsejarle al excapitán de la selección peruana que mantenga reservada su relación ante los demás.

“Yo le recomiendo a Paolo Guerrero si me está viendo que no suba fotos, la gente te sala, no lo hagas” , dijo Giselo. Brunella Horna le replicó a su compañero “No, pero si tú tienes una relación bonita, por qué no mostrarla”. Ante esto, Giselo dejó entrever que el no difundir información de su relación con el manager Paolo Zevallos es lo que le ha ayudado a mantenerla: “¿por qué crees que he durado?”, señaló.

Novio de Giselo le dedica mensajes por su cumpleaños

Edson Dávila celebró su cumpleaños 39 el pasado 13 de setiembre. En medio de las celebraciones, el conductor fue sorprendido por su pareja, Paolo Zevallos, quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

“E res un ser de luz, no dejes que nada ni nadie apague ese brillo especial que nos contagias a diario a todos los que compartimos nuestras vidas contigo . Que tus sueños se sigan cumpliendo y que seas muy muy feliz. No te para nadie... el cielo es el límite”, se lee en una historia que estuvo acompañada de una foto de Edson y su pareja en la boda de Ethel Pozo.