Dantes Cardosa revela que contrajo dengue: “Dios me dio una segunda oportunidad”

Dantes Cardosa contrajo dengue, enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito transmisor. El exintegrante de La Charanga Habanera y Grupo 5 contó detalles de su estado de salud y reveló cómo afronta este mal que lo ha alejado de los escenarios de música.

¿Cómo Dantes Cardosa se contagió de dengue?

Todo ocurrió durante un viaje a Cuba. El salsero se fue de paseo con su familia a su país natal, pero no pensó que un mosquito le transmitiría la enfermedad. Poco después de volver a Perú, el artista cubano empezó a presentar síntomas.

“Está que llueve bastante en Cuba y los zancudos están alborotados. Me picó el mosquito y no me di cuenta , me comenzó a dar fiebre, vómitos y diarrea. Regreso a Lima el primero de setiembre y el día dos me estaban haciendo masajes en casa, me levanto de la camilla mareado, me voy al baño y ahí me desmayé en los brazos de mi mujer, y me di un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que ocasionó la hemorragia”, expresó para Trome.

Dantes Cardosa pensó lo peor y temió por su vida. “Yo estaba asustadísimo, pensaba que tenía cáncer, algo malo, fueron unos días muy feos. Mi mamá, mi mujer y mi hijita llorando, fue muy difícil”, contó.

Explicó que el dengue hizo que el golpe en su cabeza se hiciera más grave, lo que desató la hemorragia cerebral. “Mis plaquetas estaban muy bajas y cuando me doy el golpe, no era para que me suceda todo esto, sino que el dengue aceleró la hemorragia”, sostuvo.

Dantes Cardosa habla de su estado de salud

Sobre los recientes exámenes médicos, el exvocalista de Los 5 de Oro aseguró que le han ordenado guardar reposo absoluto durante tres meses, aunque ya puede hablar con normalidad. Considera que es un milagro el hecho de que aún siga con vida.

“El médico me dijo que en dos o tres meses se absorberá (la hemorragia) y estaré al cien por ciento... Hay muchos pacientes que quedan con el cuerpo paralizado, sin habla, y a mí me ve bien, fue un milagro. Dios me dio una segunda oportunidad para vivir... Estoy lucido, hablo fluidamente, pero hay que guardar reposo y estar tranquilo”, señaló.