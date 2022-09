Dalia Durán habló sobre hacer contenido para OnlyFans: “Me lo piden mucho”

¡Dalia Durán se reinventa! Luego el difícil momento que atravesó, la cubana sigue trabajando por el bienestar de sus hijos fruto de su relación con John Kelvin, quien se encuentra recluido por agresión en contra de ella. Ahora, la cantante inauguró nuevo emprendimiento de ropa en Gamarra y contó en una conversación exclusiva con La República cuáles son sus nuevos proyectos para este año.

¿Dalia Durán en OnlyFans?

Tras alborotar las redes sociales con sus fotos en lencería y con sus shows en una discoteca limeña, la artista decidió responder si se animaría a crear un OnlyFans.

“ Es algo que me piden mucho. Yo respeto mucho a las chicas que se dedican a ese rubro , porque cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero no es algo que lo tome en cuenta porque es muy fuerte”, comentó en un inicio.

Además, destacó que ya ha realizado sesiones fotográficas sexys, pero aún no se atrevería a mostrarse al desnudo. “Yo he hecho fotos en lencería para una marca que me ha contratado y es algo muy distinto a manejar una plataforma de esa magnitud”, sostuvo.

Sin embargo, no descartó la posibilidad del todo, ya que explicó que en un futuro posiblemente podría incursionar en la página de adultos. “Nunca hay que decir nunca. Si en algún momento lo tomara en cuenta, sería con mucho cuidado” , precisó.

Dalia Durán prepara nuevo videoclip

Dalia también aprovechó para anunciar que prepara un nuevo tema musical, el que sería lanzado en los próximos meses. La empresaria afirmó que ya tendría el tema completo, pero por falta de presupuesto aún no podría terminar de grabarlo.

“Tengo prioridades, tengo dos hijos, pero pronto lanzaré este nuevo tema y espero poder lanzarlo con videoclip”, afirmó.