Carlos Cacho responde a estilistas que lo criticaron: “Construí mi carrera sin manchar la de otro”

A lo largo de los años, Carlos Cacho se ha posicionado como uno de los maquilladores y estilistas más reconocidos dentro del mundo de la farándula local, ya que tiene en su lista de clientes a grandes estrellas y directivos de marcas peruanas. Asimismo, gracias a su talento, ha sido invitado a diversos programas para dar su opinión sobre la moda en la actualidad.

Pese a ello, no todas las personas han tomado con agrado las opiniones dadas por el asesor de imagen y criticaron que él estuviera comentando al respecto. No obstante, Carlos no se quedó callado y les mandó una contundente respuesta a quienes minimizaron su trabajo.

Las críticas a Carlos Cacho

Todo comenzó cuando Nicole Akari y Pepe Torrejón visitaron el set de “América hoy” para hablar de los looks que destacaron en la boda de Ethel Pozo. De esta forma, en medio de la conversación, no dudaron en cuestionar las recientes declaraciones de Carlos Cacho sobre los ‘mejor y peor vestidos’ del evento.

“En el Perú, hay una realidad. Aquí se confunden a los style con los maquilladores y los maquilladores son maquilladores y los peluqueros, peluqueros y punto. No considero que Carlos Cacho sea un buen style, para nada , ¿a quién viste? Por favor.”, expresó Nicole Akari para sorpresa de todos los presentes.

Carlos Cacho ignora las críticas

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, pues Carlos Cacho no se dejó intimidar y salió a defender el éxito que ha conseguido gracias a su constante esfuerzo y dedicación.

“Yo he construido mi carrera solamente con mi trabajo. Me parece que, en ninguna profesión, un profesional construye su carrera mancillando o manchando la de otro”, aclaró el último 19 de septiembre.

Por otro lado, afirmó que, durante toda su carrera, nunca ha tenido que desprestigiar a otros artistas, con tal de quedar como el mejor en su rubro.