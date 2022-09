Brunella revela que Richard Acuña le dijo que no invite a ‘Giselo’ a su boda para evitar escándalos

A pocos meses de pasar por el altar con Richard Acuña, la presentadora Brunella Horna se refirió sobre los famosos peruanos que acudirán a su matrimonio y sorprendió al revelar que el excongresista le pidió no invitar a Edson Dávila a la ceremonia.

Brunella quiere evitar escándalos en su boda

Brunella Horna estuvo presente en la última edición del programa “La gran estrella” como refuerzo de Manuel Aumaitre y se tomó un tiempo para hablar acerca de su boda con Richard Acuña, que será en diciembre. La conductora de “América hoy” sostuvo este lunes que está evaluando la asistencia de su compañero ‘Giselo’ después del escándalo que hizo en el casamiento de Ethel Pozo al subirse a una mesa en plena celebración.

“Estoy evaluando invitar a alguien, a Edson Dávila. Se portó tan mal en el matrimonio de Ethel que Richard Acuña me ha dicho: ‘Mejor no lo invites’” , comentó.

Gisela no se molestará si no es invitada a la boda

Por su parte, la presentadora Gisela Valcárcel dejó en claro que no se enojará si es que la modelo Brunella Horna no la considera en su lista de asistentes para sus nupcias con Richard Acuña.

“Si quieres me invitas y si no, no, tampoco me voy a molestar. Es un peso que a uno le digan: ‘Oye, invítame’. De verdad, no”, comentó la ‘Señito’ y afirmó que las bodas de personajes famosos siempre son noticias en nuestro país.

“Además, se han dado cuenta de que alguien se casa y la televisión nacional tiene para seis días de programa. Se hacen todos los noticieros, todos los programas”, acotó.