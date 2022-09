Alexandra Graña revela que rechazó papel de la ‘Mirada de tiburón’ en “AFHS”: “Muy poca plata”

El personaje de la ‘Mirada de tiburón’ es uno de los más recordados por los seguidores de la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. No obstante, en una reciente entrevista con Carlos Orozco, la actriz Alexandra Graña confesó que le ofrecieron la oportunidad de interpretar a la secretaria de Miguel Ignacio de las Casas, pero la propuesta no fue de su agrado.

Ante la sorpresa de su interlocutor, la reconocida artista narró cómo fue aquel proceso y cuáles fueron los factores por los que declinó a formar parte de la sintonizada producción nacional; sin embargo, tiempo después formaría parte del elenco interpretando un papel distinto.

“Me llamaron para hacer la ‘Mirada de tiburón’ en ‘Al fondo hay sitio’, pero me ofrecieron muy poca plata, muy maleado. Dije que no, porque era un bolo de dos capítulos. Yo no tenía idea de que se iba a convertir en lo que se convirtió, que de seguramente fue así por la actriz”, rememoró.

Alexandra Graña tuvo una corta participación en “Al fondo hay sitio”

“Yo acababa de hacer una novela en Televisa y dije ‘¿es en serio, me he ido a hacer toda una carrera internacional para que me ofrezcan esto? No se pasen, pues, considérenme un poquito más ’”, contó la artista. “Eran dos capítulos, me dijeron: ‘oye, mira, hay un personaje de dos capitulitos y te vamos a pagar, no sé... cinco soles’”, agregó la actriz que próximamente participará en una obra teatral bajo la dirección de Giovanni Ciccia.

La recordada Érika de “Qué buena raza” no se arrepiente de no haber aceptado dicho papel, puesto que indicó que probablemente no hubiera generado el mismo impacto que tuvo la interpretación de Úrsula Boza, ya que tiempo después logró ingresar al popular programa y fue por un corto periodo.