Tommy Portugal y su novia tendrán una mujercita: “Queremos que nazca de una vez”

Tommy Portugal se sumará a la lista de los casados. Este año, el matrimonio ha llegado a la vida de muchos personajes de farándula y el cumbiambero no ha sido la excepción, pues decidió sorprender a su joven pareja y futura madre de su bebé proponiéndole matrimonio en Europa.

Así lo detalló durante su presentación en “La gran estrella”, programa en el que estuvo como refuerzo.

Tommy Portugal revela el sexo de su bebé

Tommy Portugal se mostró muy emocionado al contar que tendrá una niña con su novia de 20 años. Además, sorprendió al mencionar que le gustaría seguir agrandando la familia y buscar un varoncito.

“Feliz, de verdad es una bendición, va a ser una mujercita. Aprovechamos que fuimos de viaje, fui a trabajar a Europa. Estuvimos en Italia y allí, en una góndola, le pedí matrimonio” , señaló.

“Ella está muy contenta, estamos muy felices, esperando que nazca de una vez (...) Vamos a buscar un aliancista”, agregó.

Tommy Portugal se pronuncia tras escándalo de paternidad

El músico peruano dijo que prefiere esperar a que “las cosas se calmen” para volver a contactarse con su hija biológica Mafer Portugal, quien denunció en el programa de “Magaly TV, la firme” que Tommy no tenía interés en reconocerla legalmente en el Reniec.

“Hasta el momento, después de lo que pasó, sinceramente, no hemos hablado, y hay cosas que tenemos que solucionar. Se han dicho varias cosas que no son ciertas, que me han perjudicado como persona, han perjudicado mi carrera, mi imagen. Estoy seguro de que el tiempo va a poner todo en su lugar, estoy esperando que las cosas se calmen y se solucionen”, expresó el artista.