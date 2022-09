Paco Bazán critica serie de Paolo Guerrero: “Es una vergüenza, Gareca parece actor porno”

La serie de Netflix de Paolo Guerrero ha recibido múltiples críticas y burlas por parte de los usuarios. Ya sea por los actores o por la trama, el público ha manifestado su opinión negativa hacia la cinta.

Así, Paco Bazán se ha sumado a la lista de personas que no apoyan el producto audiovisual de la plataforma de streaming. En este sentido, el periodista deportivo expresó su enojo, ya que opina que la serie no está bien hecha.

Paco Bazán arremete contra el casting de la serie

Durante la última edición de “El deportivo, en otra cancha”, Paco Bazán dejó duros calificativos hacia los actores. “Es una vergüenza. Es un maltrato a los personajes. Ricardo Gareca parece actor porno”, comentó.

De esta manera, solo el imitador de Christian Cueva le dejó buenas impresiones. “El que más se parece a uno de los seleccionados es el doble de Cueva”, habló. Estos comentarios vienen de su parte, aunque el periodista aún no haya visto el producto final. “Perdónenme, solo he visto el tráiler, veré la serie; pero de lo que he visto me siento ofendido por el tratamiento que le han dado a la situación adversa de Paolo Guerrero. Es como si fuese culpable”, expresó.

Paco Bazán sobre el actor de Ricardo Gareca: “¡Por Dios!”

El exfutbolista continuó lamentando la apariencia de Ricardo Gareca en la serie. “¡Por Dios! Es como un actor de contenido para adultos por la peluca”, opinó.

Finalmente, Paco Bazán cuestionó que Netflix quiera dar a entender que, bajo su opinión, Paolo Guerrero sí consumió cocaína, así como se escuchó en la primera entrega. “Dan a entender eso, a mí me molesta”, dijo.

Ricardo Gareca fue uno de los personajes más cuestionados por los internautas. Foto: Netflix

La serie de Paolo Guerrero

La serie sobre la vida del futbolista peruano se llama “Contigo, capitán”. En el mes de abril, Netflix comunicó a sus suscriptores que tenía a esta producción audiovisual como uno de sus estrenos más esperados. Durante los capítulos, se hablará sobre el caso de Paolo Guerrero en el que lo suspendieron de jugar fútbol.