Melcochita tras descubrir que Bartola no se considera afroperuana: “Está mal negar las raíces”

Melcochita no se quedó atrás y se sumó a la polémica en torno a las declaraciones que Bartola emitió en una entrevista para Moloko Podcast, en YouTube, el último 15 de setiembre. En conversación con Carlos Orozco y Hugo Lezama el ‘Barbas’, de Cinesmero, la cantante criolla afirmó que no se siente afroperuana, sino solo peruana.

Sus palabras abrieron un debate en redes sociales, especialmente en Twitter, donde figura como tendencia. Últimamente, el tema fue comentado por Pablo Villanueva en una entrevista para el Popular publicada este domingo 18.

¿Melcochita llamó “acomplejada” a Bartola?

Consultado sobre lo dicho por Bartola, Melcochita se mostró en contra de olvidar los orígenes. “Eso sí está mal. El que niega las raíces, es complejo”, afirmó.

Asimismo, hizo hincapié en que no busca enfrentamientos con otros famosos solo para figurar. “No me meto con nadie, no figureteo. Así es más tranquilo. Yo vivo del público y hay que respetarlo. No me amargo, trato de no estresarme, no peleo con nadie y me llevo bien con todos mis hijos”, manifestó.

PUEDES VER: Lady Gaga llora de frustración por terminar su concierto abruptamente a causa de un rayo

¿Bartola se avergonzó de su nombre?

En otro extracto de la entrevista con Moloko Podcast, Bartola contó el origen de su nombre artístico, un aporte de Augusto Polo Campos, y que a ella no le sentó bien porque prefería seguir siendo Esthercita Dávila, la Estrellita del Sur.