La séptima gala de “La gran estrella” presentó una polémica más tras la presentación de Brunella Horna, quien visitó el set de Gisela Valcárcel para reforzar a un participante. Sergio George, jurado del reality, tuvo duros comentarios para la performance de la pareja.

“No me gustó, la verdad. La actuación me pareció pésima, la canción no entendí ni papa lo que dijo ”, cuestionó el productor musical. Ante esto, Susan Ochoa salió al frente para discrepar con la opinión de su colega.

Susan Ochoa enfrenta a Sergio George

La ganadora de Viña del Mar lo encaró haciéndole notar sus presuntas referencias hacia Yahaira Plasencia. “Maestro, me siento preocupada porque, cuando el participante canta mal, usted se emociona y pone un 11 (puntaje máximo), pero cuando canta bien, no”, dijo.

“Mi participante está vocalizando, está afinando, está bailando. Por ejemplo, la participante de Yahaira no lo hizo y mi participante sí, así que —con todo respeto— (les digo) por favor escuchen bien”, continuó diciendo la intérprete.

Finalmente, el participante Manuel Aumaitre obtuvo un 8 en conjunto por parte del jurado. La gala continuó con la visita de Facundo González, quien cantó brevemente al lado de Gisela Valcárcel.

“La gran estrella” cae en rating

Con el estreno de “El especial”, programa que trajo de vuelta los sketches de Carlos Álvarez y Jorge Benavides, “La gran estrella” de Gisela Valcárcel bajó en el puesto del ranking.

La sexta gala trajo nuevos enfrentamientos y el retorno de dos participantes que fueron eliminados en la quinta edición. Como se recuerda, aquel sábado Gisela Valcárcel puso fin a las ilusiones de cinco concursantes.

Gisela Valcárcel quiso cantar en "La gran estrella". Foto: composición LR/América TV

