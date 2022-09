Gisela y Michelle Soifer elogian a Yahaira Plasencia: “Que quede claro que es una artista completa”

Para nadie es un secreto que Yahaira Plasencia es una de las artistas más mediáticas de la farándula peruana. Todo lo que hace siempre es y será comentado por sus seguidores y detractores. Es por ello que Gisela Valcárcel y Michelle Soifer se unieron para elogiarla y defenderla de sus críticos.

La cantante salsera interpretó su éxito “Y le dije no” en “La gran estrella” y la ‘Señito’ no dudó en comentar su presentación. “Yahaira es completa, canta, baila.... Una actitud y un oído muy afinado porque baila estupendamente. Claro, eres una gran cantante”, expresó la conductora.

Michelle Soifer respaldó la opinión de Gisela Valcárcel: “Que quede claro en todo el Perú que Yahaira Plasencia es una artista completa, es peruana y está dejando el nombre del Perú bien en alto cuando tiene una presentación”.

Yahaira Plasencia fue criticada por Magaly Medina

Una de las principales detractoras de Yahaira Plasencia es Magaly Medina, quien a menudo critica sus presentaciones, tal como lo hizo la vez que perdió en un versus de canto ante Michelle Soifer.

“La ‘Yaha’ no tiene físico, no tiene la técnica necesaria. Es una vergüenza que una cantante profesional como ella se quede sin aire en una sola canción, es una vergüenza, después que no venga a pedir respeto”, expresó la ‘Urraca’.

Magaly Medina también aseguró que ‘Michi’ tuvo mejor técnica vocal en su presentación. “Se le escuchó mejor voz a Michelle Soifer, además Yahaira ya sabe que no puede cantar y bailar a la vez, así que desde ese momento perdió”.

Yahaira Plasencia se defiende de sus críticos

Magaly Medina comentó la presentación de Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2022. “Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó. Bueno, no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales”, dijo la ‘Urraca’.

Al ser duramente criticada durante su presentación en los Premios Heat 2022, la ‘Yaha’ afirmó que no escuchaba los comentarios de quienes no tenían nociones sobre música.