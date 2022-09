Gisela amenaza con despedir a Edson Dávila de “América hoy” por incidente en boda de Ethel Pozo

La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander sigue dando de qué hablar. A Gisela Valcárcel no le bastó con llamarle la atención a Edson Dávila por subirse a un podio para bailar frente a todos, ya que ahora le volvió reprochar por su comportamiento y amenazó con despedirlo por el incidente en el matrimonio de su hija.

“ Parece que lo sacan a usted (de ‘América hoy’), desde que se subió a un podio en la boda de una de las conductoras a modelar ”, fue la advertencia de la ‘Señito’.

Al respecto, Edson Dávila dijo: “ Ha sido una semana muy difícil, he sufrido demasiado y, por eso, llamé malagradecida a Ethel Pozo. Prácticamente, le he hecho la hora loca con los ‘Gonzales’, porque ahora somos los ‘Gonzáles’ los de “América hoy”. Le he armado la fiesta porque sino (su boda) hubiera sido (...) una asamblea general del comité de propietarios ”.

Gisela Valcárcel regaña a Edson Dávila en boda

Edson Dávila, conocido también como el popular ‘Giselo’, se volvió viral en redes sociales por bailar eufóricamente en el matrimonio de Ethel Pozo y ser interrumpido por Gisela Valcárcel.

Este divertido momento fue compartido en las historias de Instagram de Brunella Horna. En el clip, se puede oír a la popular ‘Señito’ diciéndole a Edson Dávila: “No puede hacer eso”.

Gisela Valcárcel se molestó con Edson Dávila en el matrimonio de Ethel Pozo. Foto: composición LR/Instagram/Brunella Horna

Edson Dávila llegó tarde a boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

Edson Dávila no estuvo presente cuando su amiga y compañera de “América hoy”, Ethel Pozo Valcárcel, dio el “sí, acepto”. Según ‘Giselo’, ese día hubo mucho tráfico en la Panamericana Sur.