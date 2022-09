Carla Tello está en la última fase de su embarazo y solo faltan dos meses para tener a su bebé entre sus brazos. Por ello, contó detalles de esta etapa que está atravesando y expresó la emoción que siente junto a su amado esposo.

La periodista aseguró que su hijo está programado para nacer en diciembre y también reveló el nombre de su pequeño.

PUEDES VER: Carla Tello se casó por civil y muestra fotos inéditas de su íntima boda

¿Cómo se llamará el bebé de Carla Tello?

Carla Tello reveló que su bebé se llamará Mateo. Asimismo, narró por qué eligió este nombre.

“(Con su esposo) estuvimos buscando en Google los nombres más lindos de niño y encontramos una página con los significados y nos encantó Mateo, ya que significa regalo de Dios. Creemos firmemente que su llegada es un milagro y un regalo”, detalló para Trome.

¿Carla Tello tendrá parto natural o cesárea?

Por otro lado, la periodista explicó que, hasta ahora, le han dicho que su bebé nacerá por parto natural.

“Hasta el momento, mi médico me dijo que será natural, pero ustedes saben que pueden surgir imprevistos”, agregó.

Carla Tello revela cómo decidió convertirse en madre

Tras divorciarse de Junior Silva, Carla Tello se dio una nueva oportunidad en el amor y decidió convertirse en madre.

“Lo habíamos hablado... Se me había prendido el chip para ser mamá, pero me hacía la que no porque tenía que hacer tratamiento... En teoría dijimos que en junio íbamos a empezar el proceso... y nuestra sorpresa fue que ya había un bebito en camino”, escribió en una publicación de Instagram.

Carla Tello cuenta detalles de su primer embarazo. Foto: Carla Tello/Instagram

Carla Tello se casó en boda privada y muestra fotos de la ceremonia

Carla Tello contrajo matrimonio por la vía civil y compartió fotos del evento privado en sus redes sociales. La periodista se mostró feliz al lado de Emilio Huaco.

“En una ceremonia con nuestros familiares más cercanos nos dimos el sí. Esperamos que el próximo año, en el matrimonio religioso, podamos celebrar con más personas esta alegría. 13/8/2022″, se lee en la descripción.