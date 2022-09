Stefano Salvini contra chicos reality de “EEG”: “Me llega que ganen más que los actores”

Stéfano Salvini continúa siendo viral en las redes sociales debido a sus polémicas declaraciones. Esta vez, el exnovio de Johanna San Miguel lanzó un fuerte comentario contra los chicos reality de “Esto es guerra”. Opinó que le parece injusto que ellos tengan un salario más alto que las personas que se dedican a la actuación.

¿Qué dijo Stefano Salvini sobre “Esto es guerra”?

El actor de la telenovela “Princesas” preocupó a sus fans al aparecer con un aspecto desaliñado y por haber lanzado groserías en plena transmisión en vivo.

Todo empezó cuando uno de los cibernautas le preguntó acerca de su posible regreso a la televisión. El artista reveló que no lo llamaron para la continuación de “Princesas” y aseguró que se iba a alejar de la pantalla chica.

“Regresarías a la TV?”, le preguntaron. “No, la TV ya fue. A la TV hay que dejársela a los ‘guerreros’ y ‘combatientes’”, respondió Stefano Salvini. “Esos guerreritos ganan más que los actores”, le comentó uno de los usuarios. “Sí, a mí me llega al pin... esa hue...”, expresó el actor.

“¿Es verdad que no estarás en “Princesas” por Flavia Laos?”, le consultó otro usuario. “No, no tiene nada que ver, son cosas que pasan” , dijo Stefano Salvini, quien interpretaba el personaje de La Bestia en la historia.

Stefano Salvini habla de Magaly Medina

Además, habló de diferentes figuras de la farándula peruana. En un momento, el actor de 30 años se refirió a la conductora Magaly Medina y bromeó al decir que si ella lo invita a su programa, él le robaría un beso en el set.

“Mañana salgo en Magaly, ¿tú crees? Ojalá, a mí me encanta Magaly. Quiero verme ahí. Hola, Magaly; sí, salimos en TV. Vamos, puño. Hagamos fuerza para salir en Magaly. Si me invita Magaly, me la chapo en vivo”, expresó Stefano Salvini.