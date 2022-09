Rodrigo González critica a Nataniel Sánchez por su acento español: “Ni Pantoja habla así”

Nataniel Sánchez sorprendió en la redes sociales por su marcado acento español. La actriz se encuentra viviendo en España desde hace tres años, por lo que no ha podido volver a grabar la serie “Al fondo hay sitio”. El conductor Rodrigo González criticó la nueva manera de hablar de la popular ‘Fernanda de las Casas’ y reveló que él también vivió en ese país, pero nunca se expresó así.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Nataniel Sánchez?

El presentador de “Amor y fuego” la comparó con la cantante española Isabel Pantoja y mencionó que también conoce de amistades que han vivido durante varios años en España, pero jamás han cambiado de acento.

“¿De qué dependerá que a unas personas se les pegue el acento de esa manera? Yo he vivido cinco años en Madrid y no he hablado así nunca. Ella está en Barcelona y allí se habla más catalán. Ni (Isabel) Pantoja tiene ese acento ”, expresó.

“No puede ser, ni un español habla como Nataniel. Tengo amigas que viven 15 años allá y se les pegan algunas palabritas, pero no hablan como ella”, sostuvo el compañero de Gigi Mitre.

¿Qué hace Nataniel Sánchez en España?

Según la propia Nataniel Sánchez, ella viajó a España para empezar una nueva etapa en su carrera como actriz, luego del fin de las temporadas de “Al fondo hay sitio”, serie con la que alcanzó la fama en Perú. En las redes sociales, la intérprete peruana comparte algunos videos y fotos de las obras de teatro en las que participa en Barcelona.