‘Pantera’ Zegarra: ¿por qué se retirará del box y a qué se dedicará?

David ‘Pantera’ Zegarra fue uno de los boxeadores peruanos más destacados de los últimos años. Durante su trayectoria, consiguió éxitos como ser campeón sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo en 2014 y de campeón en la categoría supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo en 2019.

No obstante, a pesar de sus logros, el poco apoyo a este deporte en el Perú lo obligó a incursionar en otros ámbitos para generar ingresos, como fue su participación en Combate entre 2012 y 2018. Esto conllevó a que tras varios años de intentarlo, la ‘Pantera’ finalmente decida retirarse del box profesional.

¿Por qué ‘La Pantera’ Zegarra se retiró del box?

En una entrevista a Infobae, David Zegarra reveló que el próximo año dejará el box de forma definitiva debido a la falta de apoyo, la cual nunca consiguió, sin importar los éxitos internacionales cosechados en su carrera.

“ En el país no se puede vivir del deporte. A la mitad de la pandemia me fui a México y Estados Unidos, agarré un poquito de nombre internacional, pero regresé a mi país y de nuevo me encuentro con esta disyuntiva del apoyo . Yo sigo en el boxeo hasta el día de hoy porque soy ‘Pantera’ Zegarra, pero si no hubiera sido así, ni me hubieran conocido. A esto se debe”.

La 'Pantera' Zegarra ganó varios títulos de boxeo. Foto: Andina.

¿A qué se dedica ahora la ‘Pantera’ Zegarra?

Pese a su retiro, la ‘Pantera’ desea seguir ligado al deporte mediante un centro de alto rendimiento para formar nuevos valores y darles el apoyo que él no pudo recibir.

“Los deportistas necesitan orientación, hidratación, alimentación y más. Estoy pensando abrir una escuela de alto rendimiento, por eso estoy pensando estudiar temas relacionados con el deporte y empezar a ver nuevos deportistas, nuevas opciones que no tienen muchos recursos”.

Paralelo al deporte, Zegarra continúa vinculado al mundo del espectáculo. En mayo de este año, debutó en los cines al participar en la película “Atrapado, luchando por un sueño” del director Pedro Ramírez Ugarte. En ese largometraje, interpretará a un boxeador que lucha contra el protagonista.

La 'Pantera' Zegarra incursionó en la actuación. Foto: “Atrapado, luchando por un sueño”.

La experiencia que vivió fue tan buena que no descarta participar en otras producciones: “Hay otros proyectos con el mismo director y con algunos actores estamos en conversaciones. Me gusta la idea y estoy muy agradecido con ellos”.