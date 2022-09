¿Por qué Pancho Rodríguez ya puede regresar al Perú y qué dijo Migraciones?

Pancho Rodríguez ya puede regresar al Perú. Desde inicios de 2022, el ex chico reality chileno pedía, en varios programas de televisión, que Migraciones resuelva su caso para volver a trabajar en “Esto es guerra”, debido a que estaba impedido de ingresar al país durante al menos cinco años. El viernes 16 de setiembre, el espacio de Magaly Medina se comunicó con él y le dio una gran noticia.

El equipo del programa “Magaly TV, la firme” acudió a Migraciones para investigar la situación de Pancho Rodríguez y se dio con la sorpresa de que existe una resolución que aprueba su ingreso al Perú. Esta carta habría sido enviada al correo de su abogado, pero el modelo chileno no se había enterado.

Migraciones se pronuncia sobre caso de Pancho Rodríguez

Jorge Fernández, superintendente nacional de Migraciones, confirmó que Pancho Rodríguez tiene la libertad de poder entrar al territorio peruano desde el 2 de setiembre.

“Ya está expedida la resolución de Migraciones que declara nula la sanción impuesta al señor Pancho Rodríguez, eso quiere decir que el señor Rodríguez, desde el 2 de septiembre, fecha de la notificación, podía ingresar libremente al Perú sin restricción alguna” , explicó el jefe de la entidad.

La reacción de Pancho Rodríguez

Luego de escuchar las palabras de Magaly Medina, Pancho Rodríguez se mostró incrédulo porque ya había recibido una carta similar hace tres meses, pero seguía apareciendo como impedido. La conductora le mostró que su equipo habló con el propio superintendente nacional de Migraciones y fue recién en ese momento que el chileno expresó su felicidad.

Estaba tan emocionado que le confesó a Magaly Medina que quería abrazarla y prometió ir a su programa como invitado. “Me cae como un balde de agua fría esta noticia. Ya quiero estar ahí, te juro que hasta quiero abrazarte Magaly. Sí es realidad, yo me comprometo que la próxima semana estoy con ustedes, en tu programa... Con lo que me estás diciendo me transportó como a un sueño, estoy en una nebulosa de sueño esperando que sea realidad ”, sostuvo.

¿Por qué Pancho Rodríguez no podía volver a Perú?

La principal razón que le dieron a Pancho Rodríguez es que había incumplido las normas al ser intervenido en una fiesta COVID-19 , a la que fue con la cantante de salsa Yahaira Plasencia. Aunque ella salió librada del caso, el chileno recibió una sanción por parte de Migraciones.