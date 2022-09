Melissa Paredes niega acusaciones de Samuel Suárez: “Haz tu chamba e investiga”

Melissa Paredes vuelve a ser, una vez más, punto de críticas luego de que el portal de Instarándula expusiera, en redes sociales, que la influencer utilizara una cuenta de Instagram con el nombre de la hija que tiene con Rodrigo Cuba para vender y promocionar ropa de una marca nunca antes vista.

“ No sabemos si Melissa vendió o qué pasó con esta cuenta que hace tiempo hicieron popular, pero desde el 6 de agosto ya funciona como una tienda de una marca”, escribió Samuel Suárez, creador de dicha plataforma.

No obstante, tras unos comentarios del popular ‘Samu’ en el que señala no conocer los negocios que tendría la exconductora, ella no dudó en salir a negar todo lo dicho por el periodista y enviar una contundente respuesta.

¿Qué dijo Samuel Suárez?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Samuel Suárez salió a cuestionar las declaraciones de Melissa Paredes en las que afirma que tiene una empresa de ropa desde hace bastante tiempo e hizo hincapié en que la influencer nunca ha promocionado dicha marca.

“Melissa Paredes se ríe y dice: ‘Yo tengo mis empresas’. Yo tengo mi empresa de Funkito y saco todos los días algo de eso en Instarándula porque quiero que crezca mi empresa. ¿Cuándo ha promocionado algo? ”, expresó en un comienzo.

“Moraleja. Si no tienes una buena explicación o no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada, pero si me inventas tus empresas para salir del paso o decir: ‘No sé qué pasó con la cuenta de mi hija’, ahí tu responsabilidad. Pero no seas mentirosa, esto me huele una de ‘pinochaza’ más ”, agregó el comunicador.

La aclaración de Melissa Paredes

Por otro lado, Melissa Paredes no se dejó intimidar y se tomó algunos minutos de su tiempo para aclarar el tema relacionado con los negocios que tiene hasta la actualidad. “Yo me encontraba aquí tranquila, acompañando a mi novio y, de pronto, me encuentro con que este chico ‘Samu’ viene a decir que soy mentirosa”, señaló para sus seguidores.

Asimismo, prosiguió manifestando que Samuel Suárez debería realizar un trabajo periodístico e indagar apropiadamente lo que ella posee antes de hablar ante miles de personas en internet.