Magaly responde a extraños comentarios de Stefano Salvini: “¿Qué le pasa a este chico?”

Magaly Medina quedó sorprendida por las polémicas declaraciones que dijo Stefano Salvini durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El actor peruano reveló que “se chaparía” a la ‘Urraca’ si lo invitara a su programa, así como otras cosas.

La conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que algo le había pasado a Salvini. “Felizmente (...) en las transmisiones en vivo no se siente el olor”, precisó en un comienzo.

¿Qué dijo Stefano Salvini en su en vivo?

El actor de “Princesas” comentó sobre diversas figuras de la farándula, recordó su relación con Johanna San Miguel e incluso criticó que los ‘guerreros’, chicos reality, “ganen más que los actores”.

Asimismo, cuando le mencionaron a Magaly Medina, el intérprete respondió: “Mañana salgo en Magaly, ¿tú crees?. Ojalá, a mí me encanta Magaly. Quiero verme ahí. Hola, Magaly; sí, salimos en TV. Vamos, puño. Hagamos fuerza para salir en Magaly. Si me invita Magaly, me la chapo en vivo”.

Stefano Salvini se confiesa ante figuras de la farándula peruana. Foto: composición LR/ @stefanosalvini/Tiktok/ @magalymedina/Instagram

La respuesta de Magaly Medina

Magaly Medina recordó el romance que tuvo Johanna San Miguel con Stefano Salvini en el 2014 y las críticas que recibieron por la diferencia de edad entre ambos. La conductora mencionó lo mucho que el actor ha cambiado y consideró que se ha desmejorado. “Creo que se tomó muy en serio el papel de bestia que hizo en la telenovela ‘Princesas’. Parece Jason Momoa. Se puso a hablar tanta tontería en un en vivo que hizo”, acotó.

Al terminar la nota completa, la conductora consideró que algo le había pasado al actor. “De veras, a este chico qué le pasa y así se pone hacer un en vivo. No sé, se había fumado algún tipo de cigarrillo, no se había ni bañado, felizmente que a través de las pantallas, en las transmisiones en vivo, no se siente el olor de la gente; eso hubiera sido fatal”, expresó.