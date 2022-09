¿A qué se dedica Luciano Mazzetti, uno de los chefs más queridos del Perú, tras dejar la TV?

Luciano Mazzeti es uno de los chefs peruanos más reconocidos a nivel nacional. Se ganó el cariño del público por su sencillez y carisma a través de distintos programas culinarios emitidos en Movistar Plus TV. Sin embargo, en la actualidad ya no trabaja en la pantalla chica.

“Cocina en un toque”, “Mejor cocina” y “Sabe a Perú” fueron los espacios televisivos que lo catapultaron a la fama; sin embargo, su sueño era mezclar su pasión por los viajes y la gastronomía, y cuando se le presentó la oportunidad de conducir el nuevo show “Perú aventura”, lo consideró la “chamba soñada”, pero al final no fue elegido.

“En esa época quería ser instructor de paracaidismo, volaba parapente, corría tabla. En ese tiempo, el gerente general se metió un comentario (...) primero me pasearon, después de seis meses (de ofrecerle el trabajo) me dijeron: ‘Ven para hacerte un casting’, pero mi flaca estaba embarazada y yo sin chamba, pero este patita dijo que no le parecía muy macho”, reveló al canal Moloko Podcast.

A pesar del mal rato, Mazzetti precisó que no tiene problemas con el canal en sí, sino que la molestia fue con el gerente de ese entonces. “Es un sitio al cual le tengo mucho cariño, a las personas que chambean ahí. Mi comentario fue respecto a una persona, eso no hace que toda la institución sea mala. Me llevo los mejores recuerdos”.

Luciano Mazzetti, un chef multifacético

Al principio, Luciano Mazzetti se decidió por la carrera de Ingeniería Industrial, pero se dio cuenta de que su verdadera pasión era la gastronomía y los viajes. Asimismo, también incursionó en el mundo del modelaje a los 17 años y esa fue su ventana para ingresar a la televisión.

Su primera aparición en la pantalla fue en un espacio del extinto programa “¡Oh diosas!” y luego “La buena vida”. Después, llegó “Cocina en un toque”, su primer show propio en el que enseñaba recetas caseras.

“L a idea es que la gente sepa que cocinar no es difícil ni aburrido y que comer sano no tiene que ver con comer solo lechuga, sino también con comer en casa”, dijo al medio Sommelier.

Se considera una persona “espontánea” e intenta ser lo más honesto frente a las pantallas. “No pretendo que, porque trabajo en la televisión, sea el personaje ideal, sino lo contrario, que digan: ‘Es un tipo normal, que se equivoca’”, agregó.

Las aventuras de Luciano Mazzetti. Foto: Luciano Mazzetti/Instagram

Luciano Mazzetti también incursionó como emprendedor al abrir su propia cervecería artesanal, la cual llamó Magdalena y al final se la vendió a su socio. También laboró en diversos restaurantes, en el que asegura se respira un ambiente competitivo e, incluso, en ciertas ocasiones “violento”.

Las aventuras de Luciano Mazzetti. Foto: Luciano Mazzetti/Instagram

Luciano Mazzetti. Foto: Luciano Mazzetti/Instagram

Luciano Mazzetti en la actualidad

El reconocido chef peruano cuenta con su propio canal de YouTube “Viaja y prueba” y ahora es un influencer gastronómico. Mantiene casi medio millón de seguidores uniendo su perfil personal y el del programa en Instagram.

Luciano Mazzetti en "Viaja y prueba". Foto: Viaja y prueba/Instagram

Este espacio le ha permitido viajar por todos los rincones del país y crecer como persona y a nivel profesional. “En este programa, mi socio Rodolfo Quiroz y yo hacemos lo que nos provoca, lejos de un formato rígido televisivo, nos salimos de los clásicos circuitos turísticos y ese es el valor real de ‘Viaja y prueba’”, manifestó a Sommelier.

Precisó que se dirigen a un público diferente. “Nos pueden ver en cualquier momento, en la combi, en la oficina”. En esa misma línea, también difunden nuestras diversas costumbres, como en la comunidad de Santa Clara, de orígenes shipibo konibo en la Amazonía.