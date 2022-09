Gino Arévalo: ¿qué fue del cómico de “Risas de América” tras salir repentinamente de la TV?

A inicios de la segunda década de los 2000, “Risas en América” se perfilaba como uno de los programas más exitosos del canal de Santa Beatriz debido a que contaba con un amplio elenco de cómicos que cautivaron a los espectadores. Uno de ellos fue Gino Arévalo, quien, por su ascendencia selvática, solía aparecer en pantalla interpretando a personajes de aquella parte del Perú y bailando el popular tema “Anaconda”.

Su peculiar estilo y sus imitaciones calaron rápido en la audiencia, aunque luego el espacio sería levantado del aire para darle oportunidad a un nuevo proyecto. A partir de ahí, el humorista se alejó de la televisión y comenzó a vivir diferentes capítulos en su vida que dieron que hablar en los medios.

PUEDES VER: Gino Arévalo acepta que le fue infiel a su esposa y pide perdón

Gino Arévalo aceptó haberle sido infiel a su esposa

A mediados del 2020, la expareja del humorista publicó en su cuenta de Facebook un lapidario mensaje hacia Gino Arévalo luego de haber descubierto su infidelidad con una amiga de la familia. El hecho llegó hasta los principales portales de espectáculos del medio, por lo que el artista terminó pronunciándose sobre el tema.

En un audio para el desaparecido programa “En exclusiva”, ‘La Tacachera’, como también es conocido el cómico, aceptó haber cometido un error y ofreció disculpas ante las cámaras.

“El que falló fui yo, yo fui el que cometió el error y lo único que quisiera es ya no hacer daño a nadie, ni a la otra persona ni a mi familia.”, manifestó. “Yo siempre decía que no creo que yo alguna vez falle, por eso no vale escupir al cielo”, indicó.

Gino Arévalo sorprende con su radical cambio físico

Por esos mismos días, Gino Arévalo se presentó en el programa “En boca de todos” para mostrar su renovada figura tras haber bajado más de 40 kilos luego de someterse a una operación. El actor de comedia también pidió al público que cambie de hábitos y pueda mantener una vida saludable.

“Estuve cinco días en la ciudad de Arequipa tras la operación que quedé espectacularmente. Como verán, antes era muy gordito, ahora estoy ‘light’. Mi vida ha cambiado totalmente, me he vuelto un predicador de la alimentación”, expresó aquella vez.

¿Qué es de la vida de Gino Arévalo?

Luego de esporádicas apariciones televisivas en los últimos años, Gino Arévalo decidió emprender y abrió una pollería en Los Olivos con temática selvática. Ahí, el cómico sirve el tradicional pollo a la brasa, pero en vez de papas fritas lo hace con plátano frito, como se come en su natal Iquitos.

Gino Arévalo cuenta con una pollería selvática en el distrito de Los Olivos. Foto: Facebook Gino Arévalo

Asimismo, los fines de semana ofrece platos típicos del oriente del país para poder ganar un dinero extra. De todas formas, el artista no se aleja de lo suyo y de cuando en cuando anima shows en locales gastronómicos, tal y como lo hacía en sus épocas en la televisión.