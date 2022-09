Usuarios exponen a Ethel Pozo por presuntamente retocar sus fotos: “Le salió mal”

¡Qué roche! Ethel Pozo se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a Julián Alexander en las islas del Caribe. En sus redes sociales, comparte fotos y videos de las actividades que realiza. Por ello, los cibernautas se percataron de un error en la edición de una foto.

Le hicieron llegar el detalle a Samuel Suárez, quien lo expuso en su portal, Instarándula. “Le salió mal el retoque de su foto, que parte de la ropa de baño se impregnó en su brazo jajaja (sic)”, se lee en la historia de Instagram.

Momentos después de que se haya hecho viral la imagen, la hija de Gisela Valcárcel elimino el post. “Ethel se percató al toque de su error en el retoque, lo borró a los minutos y lo reemplazó por otro ya bien editado, pero a las ‘ratujas’ no se les escapa nada”, explicó el popular ‘Samu’.

Ethel Pozo es expuesta por cibernautas. Foto: captura de Instagram/Instarándula

Ethel Pozo molesta por el comportamiento de conductores de “América hoy” en su boda

Ethel Pozo usó un tiempo de sus vacaciones para enviar un video a su equipo de “América hoy” y pronunciarse sobre las polémicas en su fiesta de matrimonio. La conductora se refirió a cada uno de sus compañeros y los regañó por su comportamiento.

“Mi esposo y yo los hemos invitado para compartir, y Edson no tuvo mejor idea que presentar a su pareja oficialmente y robarse el show, además de subirse a las mesas. Brunella, que yo pensé era la más lady, tomó de más —y no saben todas las imágenes que tengo de ella—. La señora Janet dice que ella es la que se salva y hasta trípode llevó para grabar todo. Yo pedí privacidad y no lo han cumplido”, manifestó.

Ethel muestra las primeras fotos de su luna de miel

Ethel Pozo y Julián Alexander se encuentran en Curazao disfrutando del verano y del amor que se tienen. La pareja comparte los detalles románticos mientras pasea por las playas y calles de la capital, Willemstad, que es conocida por su arquitectura colonial en tonos pastel y una vía de acceso a playas de ensueño como Bahía Azul, donde se puede practicar deportes acuáticos como el buceo.

Ethel Pozo disfruta en Curazao. Foto: Ethel Pozo/Instagram

