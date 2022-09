Bartola aclara que no se considera afroperuana: “Mis familiares lo fueron, yo soy peruana”

Bartola ha generado polémica en Twitter debido a que no se considera una mujer afroperuana. La cantante criolla brindó una entrevista al canal de YouTube Moloko Podcast, en la que lanzó una dura crítica sobre el trato que reciben los artistas por pertenecer a diferentes etnias en el Perú. El video se hizo viral en las redes sociales.

¿Qué dijo Bartola en Moloko Podcast?

La artista de la frase “No, mi amor” comenzó hablando sobre el origen de sus padres y afirmó que no le gusta que la llamen afroperuana. “ No, yo me considero peruana. Mis familiares que vivían en una hacienda y estaban marcados (...) fueron eso. Yo ya nací en el Perú , mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá un moreno bellísimo”, expresó.

Aseguró que muchos se sienten “segregados y arrinconados” por su color de piel, pero ella no está de acuerdo con esa idea. La cantante criolla mencionó que “ aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida”.

Reveló que jamás se ha sentido identificada con ese grupo de personas y que, por ello, ha rechazado algunos premios. Explicó que uno de los motivos del reconocimiento estaba relacionado con su raza.

“Cuando me dicen que me van a dar un premio por ser una negra destacada, yo digo por qué no me dan un premio como ser humano que ha trabajado por lo que quiere y se ha esforzado y lo ha logrado. No me des un premio por el color de mi piel, porque eso no quiere decir nada... No estoy de acuerdo. Deberíamos dejar esas tonterías porque cada vez nos separamos”, sostuvo.

Bartola cuestiona premiación a artistas afroperuanos

Asimismo, Bartola criticó que se premie a los artistas no solo por su carrera, sino también por el hecho de ser afroperuanos. La intérprete afirmó que existen grandes talentos que no son valorados en la música afroperuana.