Natalie Vértiz hace revelación sobre su relación con Yaco: “A los 2 meses salí embarazada”

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes continúan con la batalla legal por la custodia de su hija, la cual inició desde que ambos se separaron tras el ampay de la conductora con Anthony Aranda. Sin embargo, en medio de toda esta polémica, el futbolista nacional recientemente confirmó el embarazo de Ale Venturo, su nueva pareja, mediante sus redes sociales. La postal ha generado críticas de un cierto sector de la opinión pública.

Por ello, en la última edición de “Estás en todas”, de este sábado 17 de septiembre, Natalie Vértiz se pronunció al respecto para respaldar a la joven influencer y a esta reciente noticia. La ex Miss Perú hizo una sorpresiva revelación de como inició su relación amorosa con Yaco Eskenazi, quien actualmente es su esposo y padre de sus dos hijos.

Natalie Vértiz hace revelación sobre su relación con Yaco Eskenazi

Los comentarios negativos hacia Rodrigo Cuba y Ale Venturo van por el lado de que en tan poco tiempo de relación ya tendrán un hijo. En consecuencia, la compañera de ‘Choca’ Mandros aseguró que un bebé jamás será problema. Por ello, puso de ejemplo su romance con el exintegrante de “Esto es guerra”, ya que quedó embarazada a solo dos meses de haber iniciado.

“ Yo no soy quien para decir si es muy rápido o no, yo me enamoré y a los dos meses ya estábamos esperando nuestro bebé . Los planes de Dios son maravillosos y, si es que viene una nueva bendición, solamente me toca desearles lo mejor; si es rápido o no, no puedo opinar sobre el tema, no me gusta opinar sobre esto. Hay muchos opinólogos que dicen ‘es muy rápido’, pero nadie sabe lo de nadie”, indicó.

El mensaje de Rodrigo Cuba y Ale Venturo tras confirmar embarazo

Desde hace algunas semanas, tanto “Amor y fuego” como Magaly Medina aseguraron que Ale Venturo estaría esperando un bebé de Rodrigo Cuba. Esto finalmente fue confirmado por la propia pareja, mediante sus redes sociales, con una tierna publicación que vino acompañada de dos fotografías en las que se ve la pancita de la influencer.

“Esperándote con los brazos abiertos, los tiempos de Dios son perfectos”, escribieron en su post, que ahora cuenta con miles de mensajes de felicitaciones y más de 300.000 likes.