Wendy Sulca revela lo difícil que fue conseguir el éxito: Muchos productores no me aceptaban

La cantante peruana Wendy Sulca, quien saltó a la fama por sus éxitos como “Cerveza, cerveza” y “La tetita”, confesó en el programa de Rebeca Escribens que no fue fácil incursionar en la industria musical, puesto que no solo fue víctima de bullying, sino también sintió el rechazo de diferentes productores.

‘’Cuando empecé de niña, había muchos prejuicios… los promotores, los productores, nadie me aceptaba. Todos me rechazaban por el hecho de ser niña. Nadie creía en mí y eso obviamente me frustró”, confesó Sulca.

Wendy Sulca se suma a campaña de CARE Perú

Wendy Sulca se sumó a una campaña que tiene como objetivo cerrar las brechas que hoy existen y se han profundizado, a consecuencia de la pandemia, para que niñas y mujeres puedan convertirse en agentes de cambio en nuestro país.

“Desde que me propusieron esta campaña, yo acepté gustosa y feliz. Siempre estoy a favor de estas campañas tan bonitas, con un mensaje de concientización. Como personaje público tengo la labor de apoyar estas iniciativas”, expresó.

A través de redes sociales, CARE Perú lanzó el videoclip de “Yo quiero ser”, tema de la campaña en la que Wendy Sulca es partícipe. El mensaje escrito en la publicación fue: “Hoy nos unimos para transformar una canción del pasado y demostrar que, con oportunidades, las niñas del Perú podrán ser lo que quieran ser”.

Wendy Sulca fue víctima de bullying en su etapa escolar

Wendy Sulca confesó, hace unos meses en “EBDT“, que fue víctima de bullying durante su etapa escolar. “Cuando estuve en cuarto grado de primaria, ingresé a un colegio de mediana clase. Yo fui becada porque no tenía los recursos para que mis padres me pusieran en ese colegio”.

“Cuando uno es nuevo en un salón, ya de por sí hay cierta exclusión, pero justo el compañero que me tocó al lado en la carpeta me trató muy mal el primer día que entré”, agregó.