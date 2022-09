Tommy Portugal no habla con su hija desde prueba de ADN: “Hay cosas que tenemos que solucionar”

Tommy Portugal intenta pasar la página tras el escándalo por la prueba de paternidad que pidió su hija, María Fernanda Veliz, al asegurar que él se había desentendido de ella y no la apoyaba en su carrera musical.

Ahora, el intérprete de “Una noche” se pronuncia y revela que ha perdido contacto con Mafer Portugal. En tanto, Tommy Portugal intenta seguir con su carrera y ahora apoyará a una de las participantes de “La gran estrella” este sábado 17 de septiembre.

“Siempre hay un poquito de nervios porque, de todas maneras, es una competencia, y aunque yo he venido a apoyar, siempre hay una responsabilidad”, comentó en cuanto a su presencia en el programa.

Tommy Portugal se pronuncia tras escándalo de paternidad

El músico peruano dijo que prefiere esperar a que “las cosas se calmen” para volver a contactarse con su hija biológica Mafer Portugal, quien denunció en el programa de “Magaly TV, la firme” que Tommy no tenía interés en reconocerla legalmente en el Reniec.

“Hasta el momento, después de lo que pasó, sinceramente, no hemos hablado, y hay cosas que tenemos que solucionar. Se han dicho varias cosas que no son ciertas, que me han perjudicado como persona, han perjudicado mi carrera, mi imagen. Estoy seguro de que el tiempo va a poner todo en su lugar, estoy esperando que las cosas se calmen y se solucionen”, expresó el artista.

Mafer Portugal asegura que solo busca el amor de su padre Tommy. Foto: captura Latina/GLR

Mafer Portugal asegura que Tommy la negó a su familia por 3 años

El día de la prueba de ADN, Mafer Portugal encaró al músico y le dijo: “Me escondiste de tu familia por tres años, ¿o no? Si Estrella no lo habría dicho, tú no lo hubieras hecho”.

Ante esta afirmación, Tommy Portugal respondió escuetamente y dijo que “era complicado”. “Su mamá, además, que no me dijo por más de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona y ese fue el problema”, agregó.

¿Cuándo se enteró Tommy Portugal de que era padre?

A inicios de los 2000, Tommy Portugal y la animadora infantil Mariela Veliz tuvieron un corto romance y como fruto de ello nació María Fernanda Veliz. En esa época el cumbiambero tenía 19 años, sin embargo, recién se enteró de que era padre 12 años después.

Tommy Portugal y su hija Mafer Veliz tuvieron una discusión. Foto: La República / captura ATV

La noticia de su paternidad fue difícil de procesar, pues en ese momento ya se encontraba en una relación nueva con Estrella Torres. “Su mamá, además, que no me dijo por más de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona y ese fue el problema”, indicó.