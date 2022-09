¿A qué se dedica Stefano Salvini? Esto pasó con el exnovio de Johanna San Miguel tras salir de la TV

Stefano Salvini es un actor peruano que ha trabajado en conocidas producciones nacionales como “Pulseras rojas”, “Mis tres marías” y “Princesas”. Si bien, cuenta con una trayectoria en el mundo artístico, recién comenzó a sonar en el mundo de la farándula tras revelarse su romance con Johanna San Miguel.

Casi ocho años después de haber iniciado su romance, el actor sorprendió al revelar que aún está enamorado de la conductora de “Esto es guerra”, así lo reveló en una transmisión en vivo de Instagram.

En aquella época, Salvini tenía 22 años y su nombre recién sonaba en la escena limeña, mientras que Johanna tenía 47 años y ya era reconocida por su paso en el teatro y la TV.

¿Cómo se conocieron?

Johanna San Miguel y Stefano Salvini se conocieron por primera vez cuando el actor tenía cuatro años y la actriz ya formaba parte del elenco de Pataclaun, recordada serie peruana de los 90.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la ría Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré (...) La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, comentó Salvini en sus redes sociales.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini mantuvieron una relación amorosa en el pasado. Foto: Andina

Sin embargo, el primer encuentro oficial se dio en 2014 para el rodaje de la película “A los 40″, producida por Tondero. Ambos interpretaban a una pareja con diferencia de edad. Nadie se esperaba que la realidad superaría la ficción.

El extinto programa “Amor, amor, amor” fue quien los captó besándose en una discoteca. Figuras de la farándula criticaron a la pareja, pues entre ambos existe una diferencia de edad de 20 años.

“Estábamos ensayando para la segunda parte de ‘A los 40′ y salimos a practicar”, fueron las únicas declaraciones de Stefano Salvini en aquel momento.

Sin embargo, su relación duró poco tiempo debido a lo expuestos que estaban, incluso el programa de Rodrigo González publicó una supuesta pelea de ambos en la vía pública. “Cállate o te castigo” le habría dicho Johanna a Salvini.

Johanna le guarda cariño a Stefano Salvini

‘Choca’ Mandros fue quien anunció el fin de la relación, resaltando que aún siguen siendo buenos amigos. En 2019, Stefano Salvini rompió su silencio y dijo que “no quería formar parte del círculo mediático” de la conductora, por lo que decidió dar un paso al costado.

Sin embargo, Johanna San Miguel aseguró durante un programa de “EEG” que fue ella quien “lo choteó”. “Ha sido parte de mi vida. Es una persona que quiero mucho, hemos pasado momentos lindos y momentos difíciles por todo lo que sucedió por el tema de la prensa. Así pase el tiempo, nos veamos o no, siempre seremos patas”.

Incluso en 2022 ambos se encontraron en Cusco cuando Johanna estaba en una función teatral. “Yo estaba presentando mi show y Stefano, a quien le tengo mucho cariño y sé qué me está mirando en este momento, un beso para ti, fue a verme”, dijo.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini. Foto: GLR

“Este show también tenía una parte que habla sobre él, sobre la historia que tuvimos. Primera vez que me veía en el teatro y fue demasiado divertido”, agregó.

Stefano Salvini en la actualidad

Stefano Salvini se sigue dedicado al mundo del arte. Ha trabajado en cine, teatro y televisión. Algunas de sus participaciones más recordadas son en “Los Vílchez”, “Brujas”, “A los 40″, “Locos de amor 2″ y “Libertinos”.

Stefano Salvini en la actualidad. Foto: Stefano Salvini/Instagram

Actualmente, se encuentra trabajando en la serie web “Voices” (Voces), la cual fue rodada en la ciudad de Cusco. Esta producción ganó como Mejor microserie nacional en el Cusco Web Fest, y con ello pueden participar en festivales internacionales.