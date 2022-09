Stefano Salvini revela que todavía sigue enamorado de Johanna San Miguel

¡No la olvida! Stefano Salvini volvió a sorprender con sus nuevas declaraciones sobre Johanna San Miguel. Hace unos días, el actor comentó acerca de la relación que mantuvo con la conductora de “Esto es guerra” y aseguró que ”se enamoró como un loco de ella”. Esta vez, nuevamente se refirió al tema y habló respecto a sus sentimientos que tiene por ella.

A través de sus redes sociales, el artista dejó ‘boquiabiertos’ a todos al confesar que aún siente algo por la exintegrante de “Pataclaun”.

¿Stefano Salvini todavía ama a Johanna San Miguel?

Durante un enlace en vivo de Instagram, Stefano Salvini no tuvo reparos en revelar que todavía tiene sentimientos por su expareja Johanna San Miguel pese a haber pasado siete años de su separación.

“Respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta” , se le escucha decir al actor.

Como se recuerda, el artista dejó asombrados a sus seguidores al contar detalles de su relación sentimental que tuvo con la conductora de televisión. Según mencionó, se enamoró a primera vista cuando la conoció a los 4 años de edad.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. (...) No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, manifestó Stefano.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

Por su parte, Johanna San Miguel se encontraba haciendo un en vivo cuando uno de sus seguidores la puso al tanto: “Salvini dijo que se enamoró de ti como loco...”.

“¿Cuándo ha dicho eso?”. Momentos después, reafirmó lo que señaló su expareja: “Nada, que ha dicho la verdad...”. expresó.