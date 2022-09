‘Samu’ responde a Natalie por polémica tras supuestamente haberse colado en concierto de Coldplay

¡No se calló nada! Samuel Suárez se pronunció tras el comentario de Natalie Vértiz, quien criticó a la prensa por difundir un video en el que se le ve ingresando al Estadio Nacional para el concierto de Coldplay. En el clip, se escucha al público abucheándola al asegurar que se ha colado.

La grabación fue publicada en la cuenta de Instarándula y rápidamente se hizo viral en redes sociales; sin embargo, el comunicador resaltó que él nunca dio por hecho que la modelo había ingresado sin hacer cola y la tildó de desubicada.

La esposa de Yaco Eskenazi asistió al concierto horas antes del show como parte del equipo de “Estás en todas” para entrevistar a los integrantes de Coldplay.

Samuel Suárez se pronuncia

Mediante una serie de historias en Instarándula, Samuel Suárez se mostró indignado y aseguró que nunca informó que Natalie Vértiz se había colado. ”Si usted tiene un poquito de comprensión lectora, dice ‘ahí no se coló’ (...). Yo lo puse y también me di el tiempo de aclarar y decir no se coló. Ay, Dios mío, con esta farandulita siempre tiene uno que lidiar porque se desubican rápido”.

“Si bien es cierto, todas las personas que están en la calle no saben que usted va a entrar a hacer una entrevista, para muchos, pueden pensar que se colaron, por eso yo escribí claramente ‘no se coló’; otra cosa es que tenga los beneficios: que tiene como ir y poder hacer una entrevista o cosas extras (sic)” , dijo.

“Pero ella en sus redes indignada: ‘Yo en mi vida me he colado’. Está bien, se ve claramente que, a pesar de que la gente pueda que piense que sí, pero no, se ve porque entra con una persona que la guía y esto está clarísimo; por eso, dije ‘ahí cómo se va rapidito’, tranquila (sic)”, agregó ‘Samu’.

¿Qué dijo Natalie Vértiz?

La ex reina de belleza Natalie Vértiz republicó una nota de un diario local y expresó su molestia. “No puedo creer que un diario como Trome pueda ser capaz de malinformar al público. Por favor, señores, fui a hacer mi trabajo”.

Natalie Vértiz desmintiendo las acusaciones. Foto: N. Vértiz/Instagram