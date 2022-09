La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, anunció a través de una historia en su cuenta de Instagram que le realizará una fiesta a su hija por sus 2 años. “Será algo muy íntimo porque pasaremos su cumpleaños en un destino lindo”, publicó.

Una de sus seguidoras le preguntó sobre la temática de la fiesta de cumpleaños y Lobatón Klug compartió una imagen con las figuras de “Baby shark”. Es decir, el evento tendría decoraciones de los personajes de Pinkfong; no obstante, mantuvo en secreto el monto que gastará para la celebración.

Samahara Lobatón anuncia fiesta de cumpleaños para su hija por sus 2 años: ¿gastará S/ 40.000? Foto: composición LR/

¿Cómo fue el primer cumpleaños de la hija de Samahara Lobatón?

El 15 de octubre de 2021, Samahara Lobatón y su pareja, Youna Horna, celebraron el primer año de vida de su primogénita con una lujosa fiesta. La temática elegida para la nieta de Melissa Klug fue Baby Disney.

A través de su Instagram, Lobatón Klug dedicó un tierno mensaje para su heredera. “ Hace 12 meses, tú me diste la vida, conocí al amor verdadero. Ser tu mamá ha sido lo mejor que Dios me pudo regalar, verte crecer, ver cómo eres tan inteligente e independiente, escuchar tus primeras palabras. El día que naciste sentí que estaba completa, que ya nada me faltaba para ser feliz, porque tú eres mi felicidad ”, escribió.

Samahara Lobatón asegura que gastó S/ 40.000 en fiesta de su hija

Samahara Lobatón, en su enojo tras ser acusada por un tiktoker de usar imitaciones de zapatillas de marcas costosas, aseguró que cuenta con los recursos necesarios. Es más, se animó a revelar la exorbitante cifra que gastó en el primer añito de su descendiente.