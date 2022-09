¿Sheyla Rojas y Magaly Medina son amigas cercanas? Esto dijo la ex chica reality sobre su relación

Magaly Medina es conocida en la farándula peruana por sus controversiales amistades. Después de la escandalosa pelea que protagonizó con Jessica Newton, la modelo Sheyla Rojas todavía apuntaba a ser parte de la lista de amigos cercanos que tiene en el espectáculo nacional.

No obstante, en unas recientes declaraciones para “Amor y fuego”, la ex chica reality explicó cómo es realmente su relación con la Urraca. Conoce todos los detalles en esta nota.

¿Sir Winston y Alfredo Zambrano tienen negocios juntos?

Sheyla Rojas se conectó a través de un enlace con “Amor y fuego” para hablar de cómo le va en México. Dentro de los detalles que mencionó, la modelo llamó la atención cuando Gigi Mitre le consultó sobre su relación con Magaly Medina.

En primer lugar, la ex chica reality desmintió que su pareja, Sir Winston, y el esposo de la ‘Urraca’, Alfredo Zambrano, tengan algún tipo de acuerdo comercial o negocio juntos: “En esas cosas, y o no sé, no me quiero meter. Mi novio no es una figura pública. Lo que haya pasado entre Magaly y yo es separado en ese aspecto (de negocios). Nosotros tenemos buena relación con Magaly y con Alfredo también”.

Sheyla toma distancia de Magaly: “Hay cosas que tampoco comparto”

A pesar de que no se molestó porque Magaly Medina habló sobre sus temas personales, Sheyla Rojas reconoció que la polémica presentadora de espectáculos es una persona más del espectáculo con la que mantiene una relación cordial.

“Hay cosas que tampoco comparto. Son cosas que a uno lo hacen aprender y yo creo que eso me sirvió muchísimo (…) Hemos coincidido, tenemos una relación cordial. Hemos pasado momentos bonitos. Hay que separar el tema de ‘Magaly televisión’ y ‘Magaly persona’. No somos amigas , pero hay una relación cordial como la que puedo tener con cualquier otra persona”, afirmó.

