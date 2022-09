Magaly Medina minimiza investigación por presuntamente violar intimidad de Farfán: “Ni dron tenemos”

¡Lo pasó por agua tibia! Tras comentar la boda de Tilsa Lozano en un fundo de Pachacamac, Magaly Medina recordó la investigación que abrió el Juzgado Penal de Lima en su contra por presuntamente haber violado la intimidad de Jefferson Farfán en 2019, cuando el jugador fue ampayado con Yahaira Plasencia, pese a que negaban tener una relación.

La conductora de “Magaly TV, la firme” comentó entre risas que su programa tendría un “palco en el cerro” para cubrir el evento de Tilsa y, luego, recalcó que no les alcanza el presupuesto para comprarse un dron. Por ello, tampoco habría podido invadir la privacidad del futbolista en aquel tiempo.

Magaly se pronuncia por investigación

Magaly Medina nuevamente se refirió al presupuesto que maneja su programa. “Somos tan misios que ni siquiera dron tenemos, eso hay que aclararle al abogado de Jefferson Farfán, quien nos acusa de violación de intimidad porque dice que lo grabamos festejando con Yahaira cuando negaban que tuvieran algo”, dijo.

“Estaban en la terraza de su edificio en Miraflores y dice que lo grabamos con un dron. (Es) una de sus teorías porque tiene como cuatro teorías locas”, agregó la ‘Urraca’.

Precisó que “son un canal pequeño con corazón grande” y que solo graban lo que está al alcance de sus ojos. Además, indicó que cuentan con una unidad de investigación.

¿Qué dice la investigación judicial?

El magistrado del 37 Juzgado Penal de Lima abrió el proceso por el caso de exhibición de fotos de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en 2019. Según el letrado Jonathan Pachérrez Lumbre, entre el 3 y 26 de junio y el 31 de julio de aquel año, Magaly Medina expuso material en el que se ve al futbolista con la salsera en una fiesta en la terraza de su departamento, ubicada en el piso 17, en Miraflores.

No existen construcciones frente al domicilio, por lo que las fotos habrían sido tomadas con ayuda de un dron a control remoto. En aquel año, la conductora salió al frente en su programa y se pronunció.