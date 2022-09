Ethel Pozo dice que Janet malogró recuerdos de su boda: “Su trípode está en todas las fotos y videos”

Rompió su silencio. Ethel Pozo se pronunció sobre las actitudes de sus compañeros de “América hoy” en su matrimonio con Julián Alexander.

La hija de Gisela Valcárcel habló sobre los virales momentos protagonizados por sus invitados, que fueron fuertemente criticados por los internautas y algunos presentadores de televisión como Rodrigo González y Magaly Medina.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Janet Barboza?

Pese a que la presentadora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” pidió respeto y privacidad en el día de su boda, sus amigos no respetaron esta regla, grabando vídeos y compartiendo fotos de la ceremonia en sus redes sociales.

Uno de las que incumplió este pedido fue Janet Barboza, quien incluso llevó un trípode para tomar mejores selfis . Además, la ‘Reina de las movidas’ realizó una transmisión en vivo del baile de los novios.

“ Todos se han comportado pésimo el día de la boda. La señora Janet dice que se salva, que ella es la más digna y hasta trípode llevó para grabar todo ”, dijo Pozo en medio de su luna de miel.

La hija de Gisela se mostró en ropa de baño mientras seguía arremetiendo contra sus compañeros del programa matinal: “No he dicho nada hasta el momento porque estoy viviendo un momento lindo, maravilloso. Ustedes me piden que los salude, pero si ya saben lo que han hecho, ¿para qué me piden que los salude?”.

Sumado a ello, Ethel señaló que la ‘Rulitos’ se había colado en todos sus vídeos de la boda: “ El trípode de la señora Janet se mete en todos los vídeos de mi matrimonio. Todo el rato sale grabando con su trípode cada instante. Yo pedí privacidad y no lo han cumplido ”.

Ethel Pozo se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a Julián Alexander en la paradisiaca isla de Curazao, en el Caribe. Sin embargo, se dio tiempo para comentar detalles de su boda y reveló que no le gustó el comportamiento que tuvieron sus compañeros de “América hoy”. "

“Mi esposo y yo los hemos invitado para compartir y Edson no tuvo mejor idea que presentar a su pareja oficialmente y robarse el show, además de subirse a las mesas. Brunella, que yo pensé era la más lady, tomó de más y no saben todas las imágenes que tengo de ella. La señora Janet dice que ella es la que se salva y hasta trípode llevó para grabar todo. Yo pedí privacidad y no lo han cumplido”, comentó.