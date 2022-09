¿Quién es Paolo, el mánager de ‘Giselo’, y por qué ambos han sido vinculados románticamente?

En último 13 de septiembre, Edson Dávila sorprendió al mostrar un emotivo y romántico gesto que recibió, durante su cumpleaños, por parte de quien sería su novio. Sin duda, ‘Giselo’ siempre ha mantenido en reserva su vida privada; sin embargo, algunos detalles han captado la atención de todos sus seguidores, quienes mueren por saber la identidad de este joven.

A continuación, te contamos acerca de este misterioso galán y cómo han surgido los rumores de un posible romance entre ‘Giselo’ y el hombre en cuestión, su mánager.

¿Quién es Paolo, el joven vinculado sentimentalmente con Edson ‘Giselo’ Dávila?

Paolo Zevallos es el nombre del apuesto galán con quien ha sido vinculado ‘Giselo’ en los últimos días, desde que le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños número 39. En sus redes sociales, figura como mánager del presentador de “América hoy” y también como productor.

Paolo Zeballos y Edson Dávila 'Giselo'. Foto: Instagram

¿Por qué Paolo y ‘Giselo’ han sido relacionados románticamente?

Si bien ‘Giselo’ no se había animado a presentar públicamente a su pareja, dejó boquiabiertos a todos al aparecer muy bien acompañado en el matrimonio de Ethel Pozo. Edson Dávila se mostró abiertamente con Paolo Zevallos y, durante la fiesta, se divirtieron bailando al ritmo de “Que levante la mano”.

Otro de los motivos que desató los rumores de una posible relación entre Edson ‘Giselo’ Dávila y Paolo Zevallos fue el mensaje que le dedicó el mánager y productor en sus historias de Instagram.

“ Eres un ser de luz, no dejes que nada ni nadie apague ese brillo especial que nos contagias a diario a todos los que compartimos nuestras vidas contigo . ¡¡¡Que tus sueños se sigan cumpliendo y que seas muy muy feliz!!! No te para nadie... el cielo es el límite”, se lee en una historia que estuvo acompañada de una foto de Edson y su pareja en la boda de Ethel.

Edson Dávila es sorprendido por su pareja en redes sociales. Foto: Instagram/@EdsonDávila30

¿Qué se sabe de la supuesta relación entre Edson Dávila y Paolo Zevallos?

Anteriormente, Edson Dávila no había revelado la identidad de su pareja, ya que solo se limitaba a contar que mantenía una feliz relación de cinco años. No obstante, a fines de 2021, cuando viajó a Europa, contó que se iría de vacaciones acompañado de su media naranja.

“También se especuló sobre tu acompañante misterioso. Dijiste que viajarías con tu pareja, pero luego resultó que estabas con tu mánager, ¿quieres aclarar eso?”, le mencionaron a ‘Giselo’ durante una entrevista con El Popular.

“Así hay que marear a la gente, también dijeron que me vine con el ‘Chocolatito’. Que comenten, me gusta” , respondió en ese momento.

Edson 'Giselo' Dávila conoce las principales atracciones de Francia. Foto: composición LR/Instagram

Por otro lado, si bien no se sabe cómo se conocieron o cómo surgió el amor entre ellos, ‘Giselo’ mencionó que su pareja lo ayudó a mejorar como persona: “En mi caso, yo me pongo como ejemplo, que he sido aventurero, coqueto, lo que ustedes quieran… pero ha pasado el tiempo y encontré una pareja con quien me llevo superbién, y he cambiado. Además, como personas públicas, tenemos que ser ejemplo para muchos jóvenes que nos siguen”, comentó.