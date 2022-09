Dantes Cardosa ansioso por volver a los escenarios tras sufrir hemorragia cerebral

Hace unos días, Dantes Cardosa preocupó a todos sus seguidores al sufrir una hemorragia cerebral que puso su vida en peligro. Tras ello se difundieron varios rumores que hablaban de un derrame cerebral y hasta de un supuesto fallecimiento del cantante cubano. Sin embargo, familiares del artista desmintieron ambas versiones y, esta vez, el mismo cantante se pronunció al sentirse recuperado.

¿Qué dijo Dantes Cardosa?

Mediante sus redes sociales, Dantes Cardosa publicó un emotivo en el que donde agradece a todos sus seguidores por sus oraciones y el respaldo que le mostraron cuando su salud se vio resquebrajada.

“Gracias a Dios y a todas sus oraciones estoy de vuelta, muchas gracias a todos. Los amo, mi gente, ya quiero estar de regreso en los escenarios y seguir alegrando corazones”, indicó en Instagram.

Publicación de Dantes Cardosa Foto: Instagram

En un post anterior también agradeció y se disculpó con sus fans por no haber podido responder todos los cariñosos mensajes que ha recibido en estos días.

“Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder, pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho”.

¿Qué pasó con Dantes Cardosa?

Luego de tantas especulaciones y noticias falsas sobre la salud de Dantes Cardosa, su hermano salió a desmentir todo y explicar qué fue lo que pasó exactamente con el cumbiambero. El artista dio su versión para las cámaras de “Amor y fuego”.

“No es que haya sido un derrame cerebral, no es lo que están especulando. Incluso dicen que ha fallecido. Venía presentando mareos, vómitos, fiebre. Estaba en su casa, salió al baño, y ha sufrido un desmayo. Puso los ojos en blanco, ha convulsionado, se dio un golpe fuerte en la cabeza. Su esposa no lo pudo controlar, se le resbaló. El fuerte golpe en la cabeza le ha producido una hemorragia en la parte de atrás del cerebro”, sostuvo.