Paco Bazán revela por qué no participó en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”

Paco Bazán nuevamente volvió a referirse al personaje que interpretó en “Al fondo hay sitio”, durante una reciente entrevista que brindó para Chiquiwilo en YouTube. Como se recuerda, en varias oportunidades, el exfutbolista expresó sus deseos de volver a la serie; sin embargo, esta vez explicó el motivo por el cual no se ha concretado su retorno a la producción de América TV.

“Yo pedí públicamente, le dije a Gigio Aranda que ese niño tiene que crecer con su padre, convócame, puedo ir, porque en mi contrato (con ATV) dice que puedo ir”, mencionó.

¿Por qué Paco Bazán no es parte de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”?

Por ello, Paco Bazán fue consultado sobre la posibilidad de volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio” y sorprendió con su respuesta, al explicar el motivo por el que no ha sido considerado.

“Sí me gustaría (volver), pero no me van a llamar, porque no soy amigo de Choca, ya después de esto menos” , sostuvo.

Asimismo, comentó que le guarda mucho cariño a su personaje: “Fue una gran experiencia. Entré por 10 capítulos y me quedé por dos temporadas. Fue una gran experiencia, la pasé increíble y creo que el personaje sí enganchó, sí gustó y fue divertido”.

¿Cómo reaccionó Paco Bazán al ver la aparición de su ‘hijo’ en la serie?

Tras el estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” Paco Bazán se refirió a la aparición de su hijo, Richard Jr, en la serie.

“Estoy muy emocionado. Tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a mi hijo. Bueno, lo he vuelto a ver después de siete años. Es hermoso el niño. No es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre, que es guapísima, y el padre, que es un hombrón”, señaló.