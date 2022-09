Natalia Salas decidió no tener más hijos con Sergio Coloma tras diagnóstico de cáncer

La vida de Natalia Salas cambió drásticamente en las últimas semanas luego de que le diagnosticaran cáncer de mama tras efectuarse una serie de pruebas de descarte. A raíz de ello, la actriz se sometió a una mastectomía general al seno izquierdo, la cual se realizó este último sábado 10 de septiembre en medio de una expectativa de sus seguidores y de su esposo, quien la acompaña en este difícil momento.

La operación resultó favorable y este martes 13 de septiembre recibió el alta médica para rápidamente iniciar las quimioterapias respectivas para combatir esta dolencia. Pese a todo, la exintegrante de “Al fondo hay sitio” mostró en todo momento su buen estado de ánimo y hasta hizo sus acostumbrados tiktoks junto a Sergio Coloma a pesar de que recién pasó por el quirófano.

Natalia Salas decidió no tener más hijos con Sergio Coloma

Sin embargo, Natalia Salas deberá seguir tomando decisiones complicadas de aquí en adelante, como la que recientemente anunció mediante su cuenta de Instagram. La actriz nacional indicó que no volverá a tener más hijos con su actual esposo, puesto que, para poder iniciar sus tratamientos, tendrá que ser inducida a la menopausia, por lo que no podrá fecundar durante este tiempo.

Natalia Salas se sometió a una mastectomía general el último sábado 10 de septiembre. Foto: Instagram Natalia Salas

“Ya no. Me tienen que inducir a la menopausia para darme el tratamiento. Como este cáncer es hormonal... debo dejar de producir hormonas mientras recibo el tratamiento. Podría intentar después, como en siete o 10 años, y no la hago. Así que Leandro será mi hijo único ”, precisó.

Natalia Salas se pronunció tras ser dada de alta

Fiel a su estilo, Natalia Salas suele mantenerse en contacto con sus seguidores en las redes sociales a pesar de haber tenido un cambio radical en su vida en este último tiempo. La talentosa intérprete aseguró que su médico de cabecera le aseguró que era toda una campeona luego de ser dada de alta y comenzar con la siguiente etapa de su recuperación.

Natalia Salas superó con éxito la operación y fue dada de alta. Foto: @Natalia Salas /Instagram

“Ya estoy en mi casa bien vendada. Como me han puesto un expansor que ya les contaré, si estornudo fuerte me duele. Felizmente, estoy con mis pastillas para controlar el dolor. Todo está marchando muy bien, el mastólogo me ha dicho que soy una campeona”, indicó.