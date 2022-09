Magaly Medina y Tilsa Lozano: ¿cómo se conocieron y cuál fue el origen de su mediática enemistad?

Una pelea de nunca acabar. La enemistad entre Magaly Medina y Tilsa Lozano data de varios años atrás. En 2009, las figuras de la televisión peruana intercambiaron palabras que acapararon las portadas de los principales medios escritos y digitales del Perú.

Al parecer, Medina Vela nunca asimiló la relación que la empresaria mantuvo con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Cada vez que podía, la popular ‘Urraca’ atacaba a Tilsa en su programa por supuestamente haber ‘‘arruinado’' el romance del exfutbolista con Blanca Rodríguez.

En su momento, la actual conductora de “Magaly TV, la firme” también atacó a la modelo por su físico. Incluso, en una oportunidad, compartió fotografías de la modelo para burlarse de ella.

Magaly Medina y Tilsa Lozano se vieron las caras por primera vez

En 2015, Tilsa Lozano y Magaly Medina tuvieron un acalorado encuentro en el programa de la última, que se transmitía los sábados por Latina. Las eternas rivales paralizaron a todo el Perú por esta entrevista que duró alrededor de dos horas.

La modelo mejor pagada del aquel momento y la popular ‘Urraca’ se atacaron mutuamente durante la candente conversación. Si bien no hicieron las paces, ambas se dieron el gusto de tenerse cara a cara en un encuentro de infarto.

Magaly Medina desmiente a Tilsa Lozano y revela detalles del encuentro

Magaly Medina dijo en su programa que fue obligada a realizar dicha entrevista con Tilsa Lozano. Asimismo, negó haberle pagado 80.000 soles. “Yo no negocié la entrevista para nada. Ya lo he dicho: me mandaron a un ruedo donde los productores con la Gerencia de Latina decidieron que entrevistara a Tilsa Lozano”, dijo la conductora de “Magaly TV, la firme”.

La popular ‘Urraca’ también reveló el porqué no le preguntó nada a la modelo peruana-argentina sobre el ‘Loco’ Vargas. “La producción, Tilsa y mi productor de esa época, Ney Guerrero, firmaron unas cláusulas donde no podía tocar el tema ‘Loco’ Vargas (...) Yo fui obligada y ni una sola pregunta de este tema podía tocar”, agregó.